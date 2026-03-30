Poginuo mirovnjak UN iz Indonezije: Granata pala na unutrašnjost baze u Libanu

Sinoć je u kasnim večernjim satima došlo do pogibije indonežanskog pripadnika mirovne misije UN u bazi UNP 7-1, u blizini mesta Adšit – al - Kušir u južnom Libanu. Do nesreće je došlo direktnim pogotkom artiljerijske granate na unutrašnjost baze dok je većina mirovnjaka bila u skloništima.

Prema saopštenju Generalnog sekretara Antonija Gutereša, pogibija se dogodila kao posledica sukoba Izraela i Hezbolaha u neposrednoj blizini baze UN-a.

Prema navodima Generalnog sekretara, još jedan vojnik iz Indonezije je teže povređen.

U svojoj objavi na društvenoj mreži „X“, Gutereš je izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima, saborcima i Indoneziji, a povređenom pripadniku UN-a je poželeo brz oporavak. Ovo je samo jedan u nizu incidenata koji ugrožavaju bezednost i sigurnost pripadnika UN u južnom Libanu.

