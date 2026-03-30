Diplomatska ofanziva Rusije: Lavrov grmi protiv daljeg krvoprolića na Bliskom istoku

Rusija poziva na hitan prekid borbenih dejstava na Bliskom istoku, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na video-konferenciji sa ministrima spoljnih poslova Saveta za saradnju zemalja Persijskog zaliva.

- Održana je detaljna razmena mišljenja u kolektivnom formatu u vezi sa neviđenom eskalacijom vojno-političke situacije u regionu Persijskog zaliva, koja traje već više od mesec dana i Lavrov je naglasio da je rešenje sukoba, čiji je osnovni uzrok neisprovocirana i besmislena agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, moguće isključivo političko-diplomatskim sredstvima, uz puno uvažavanje legitimnih interesa svih država regiona i Rusija poziva na hitan prekid borbenih dejstava koja uzrokuju razaranja i patnju civilnom stanovništvu - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

U saopštenju se dodaje da je ruski ministar napomenuo da je neprihvatljivo da zemlje Persijskog zaliva budu uvučene u tuđi rat, kao i da su neprihvatljivi "napadi na njihovu civilnu infrastrukturu, uključujući energetske i druge vitalne objekte".

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.

U napadu je bilo civilnih žrtava.

Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

