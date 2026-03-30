Tramp zagrmeo 'Pregovaramo sa razumnim režimom, ali ako dogovor propadne – sledi totalno uništenje'

Američki predsednik Donald Tramp uzdrmao je svetsku javnost novom objavom na svojoj platformi Truth Social, u kojoj tvrdi da su Sjedinjene Države u „ozbiljnim diskusijama“ sa novim, kako kaže, „razumnijim režimom“ u Teheranu.

Iako najavljuje skori kraj vojnih operacija, Tramp je istovremeno uputio najbrutalniju pretnju do sada: ukoliko se sporazum ne postigne odmah, Iranu preti potpuno brisanje energetske i vitalne infrastrukture.

„Veliki napredak“ pod senkom ultimatuma

U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je istakao da je postignut „veliki napredak“ u pregovorima, ali je postavio jasan uslov – Hormuški moreuz, strateška tačka kroz koju prolazi petina svetske nafte, mora odmah biti „otvoren za poslovanje“.

„Naš ljupki 'boravak' u Iranu zaključićemo tako što ćemo dići u vazduh i potpuno zbrisati sve njihove elektrane, naftne izvore i ostrvo Harg (a verovatno i sva postrojenja za desalinizaciju!), koje namerno još nismo dirali“, poručio je Tramp.

Odmazda za „47 godina terora“

Predsednik SAD je naglasio da bi ovakav scenario bio direktna odmazda za „mnogobrojne vojnike i druge koje je Iran kasapio i ubijao tokom 47 godina vladavine terora starog režima“. Podsetimo, od početka operacije „Epic Fury“ krajem februara 2026. godine, američke i izraelske snage su izvele niz udara na komandne centre i nuklearna postrojenja, a spekuliše se da je u tim napadima eliminisan i veći deo starog državnog vrha.

Šta je na meti?

Analitičari upozoravaju da bi udar na ostrvo Harg (Kharg Island), glavni iranski terminal za izvoz nafte, praktično značio ekonomsku smrt ove države, dok bi uništavanje postrojenja za desalinizaciju dovelo do humanitarne katastrofe neviđenih razmera.

Dok Tramp tvrdi da su pregovori u toku, zvanični kanali iz Irana (ili onoga što je ostalo od njihove administracije) šalju oprečne signale. Pojedini izvori navode da se pregovori vode preko pakistanskih posrednika, dok drugi tvrde da je Trampov „novi režim“ zapravo grupa tehnokrata koja pokušava da spase zemlju od potpune anihilacije.

Autor: S.M.