SKOK CENE ENERGENATA MENJA RADNO VREME: Restorani i prodavnice se zatvaraju u 21 sat radnim danima

Egipatska vlada je počela da pooštrava potrošnju energije nakon što su troškovi uvoza energije naglo porasli u poslednja tri meseca.

Prodavnice, restorani, tržni centri i brojni javni prostori sada moraju da se zatvaraju ranije.

Ove mere je najavio premijer Mostafa Madbuli usled rasta globalnih cena energije i regionalnih sukoba koji vrše pritisak na troškove uvoza Egipta. Troškovi uvoza energije u zemlji su se više nego udvostručili, sa 1,2 milijarde američkih dolara u januaru na 2,5 milijardi.

Na osnovu vladinih smernica, tržni centri, restorani i druga komercijalna preduzeća moraju da se zatvaraju u 21:00 čas. Vikendom i tokom praznika radno vreme se produžava do 22:00 časa.

Šta je izuzeto, a šta dobija novo radno vreme

Zdravstveni sektor: Sve bolnice, medicinski centri i apoteke radiće neprekidno, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Prehrambeni sektor: Supermarketi, prodavnice prehrambene robe, pekare i radnje sa svežim proizvodima (voće i povrće) izuzeti su od obaveznog zatvaranja.

Industrijski sektor: Kako bi se zaštitila nacionalna proizvodnja, sve fabrike i proizvodni pogoni nastaviće da rade u redovnim smenama.

Osnovne komunalne usluge: Benzinske pumpe, kao i stanice za vodosnabdevanje i gas, nastaviće da pružaju usluge bez prekida.

Novo radno vreme

Kako pišu tamošnji mediji, većina komercijalnih delatnosti moraće da zatvara svoja vrata do 21:00 čas radnim danima. Četvrtkom i petkom ovo vreme se produžava do 22:00 časa kako bi se izašlo u susret povećanom prometu tokom vikenda.

Obuhvaćeni objekti uključuju:

Tržne centre i sve maloprodajne radnje (odeća, elektronika i bela tehnika)

Kafiće, kafeterije i restorane (usluge za poneti i dostava na kućnu adresu dozvoljene su 24 sata dnevno)

Svadbene sale, prostore za društvene događaje i zabavne parkove

Autor: S.M.