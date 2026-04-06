NATO obeležava 77 godina postojanja: Stub globalne bezbednosti i kolektivne odbrane

Dok Severnoatlantska alijansa (NATO) obeležava 77 godina postojanja, fokus svetske javnosti nije samo na proslavi dugovečnosti, već na sposobnosti ovog saveza da se transformiše u uslovima najnestabilnijeg geopolitičkog okruženja od Drugog svetskog rata.

Osnovan 1949. godine kao odgovor na bipolarnu podelu sveta, NATO je danas, sa 32 države članice, evoluirao iz statičnog odbrambenog bloka u dinamičan sistem za upravljanje globalnim rizicima.

Evolucija strateške misli: Tri stuba modernog NATO-a

Ključ za razumevanje današnjeg NATO-a leži u Strateškom konceptu iz 2022. godine, koji je redefinisao prioritete saveza. Za razliku od ranijih decenija gde je fokus bio na operacijama van granica Alijanse (poput onih na Balkanu ili u Avganistanu), aktuelna strategija vraća fokus na kolektivnu odbranu, ali kroz prizmu tri ključna zadatka:

Odvraćanje i odbrana: Jačanje istočnog krila i modernizacija nuklearnih i konvencionalnih kapaciteta.

Sprečavanje kriza i upravljanje krizama: Analitički pristup potencijalnim žarištima pre nego što prerastu u otvorene sukobe.

Kooperativna bezbednost: Širenje mreže partnerstava širom sveta, od Indo-pacifika do Južnog susedstva.

Paradoks konsenzusa: Snaga sporosti

Jedan od najčešće analiziranih aspekata NATO-a je proces donošenja odluka isključivo konsenzusom. Dok kritičari često ističu da ovakav model može usporiti reakciju u hitnim situacijama, politički analitičari naglašavaju da je upravo to tajna opstanka Alijanse. Odluka koju donesu sve 32 članice – od malih država do nuklearnih sila – nosi neuporediv politički legitimitet i vojnu težinu. To je „izraz kolektivne volje“ koji potencijalnim agresorima šalje poruku o apsolutnom jedinstvu, čineći Član 5 najefikasnijim sredstvom odvraćanja u istoriji.

„Otvorena vrata” kao instrument stabilnosti

Ulazak Finske (2023) i Švedske (2024) u Alijansu nije bio samo formalno proširenje, već strateški odgovor na promenu bezbednosne paradigme u Evropi nakon 2022. godine. Analiza pokazuje da politika „otvorenih vrata“ služi kao katalizator demokratskih reformi u državama aspirantima, jer članstvo zahteva ne samo vojnu interoperabilnost, već i privrženost civilnoj kontroli vojske i vladavini prava.

Izazovi budućnosti: Sajber prostor i hibridne pretnje

Moderna odbrana više se ne meri samo brojem tenkova. NATO danas intenzivno ulaže u sajber odbranu i otpornost na hibridne pretnje, prepoznajući da napadi na kritičnu infrastrukturu ili dezinformacione kampanje mogu biti jednako destruktivni kao i konvencionalni napadi. Alijansa se postavlja kao platforma za tehnološku saradnju, osiguravajući da preko milijardu ljudi ostane zaštićeno pod kišobranom koji se stalno prilagođava novim digitalnim realnostima.

Zaključak: Transatlantska veza kao konstanta

U svetu koji se ubrzano menja, jedina konstanta ostaje transatlantska veza – neraskidiva spona između Evrope i Severne Amerike. NATO u svojoj 77. godini nije samo vojni savez; on je trajni diplomatski forum gde se poverenje gradi kroz svakodnevne konsultacije, sprečavajući da razlike u mišljenjima prerastu u razdore koji bi ugrozili mir na severnoatlantskom području. U trenutku kada dolaze zamerke od strane administracije Donalda Trampa NATO je i dalje izbor broj jedan po pitanju bezbednosti evropskih država.

