Kineski inženjer priznao krađu poverljivih avio-planova u Americi

Kineski državljanin sa američkim pasošem priznao je krivicu pred saveznim sudom nakon pokušaja da napusti Sjedinjene Američke Države sa strogo poverljivim trgovinskim tajnama ukradenim od svog poslodavca iz Kanzasa, saopštilo je američko savezno tužilaštvo.

Džang Đunđije (57), naturalizovani državljanin SAD poznat i kao Džef Džang, izjasnio se krivim 1. aprila po jednoj tački optužnice za davanje lažnih izjava federalnim agentima.

Presretanje na aerodromu i lažni iskazi

Džang je radio kao viši inženjer za materijale i procese u jednoj vazduhoplovnoj kompaniji u Vičiti, gde je imao pristup poverljivim podacima. Kompanija je prvi put skrenula pažnju FBI-u na njega još 2018. godine, nakon sumnjivog ponašanja tokom njegovog putovanja u Kinu.

U septembru 2019. godine, agenti Carinske i granične zaštite (CBP) presreli su Džanga na aerodromu u Dalasu neposredno pre njegovog planiranog leta za Kinu. Iako je prvobitno tvrdio da na svojim elektronskim uređajima nema nikakve podatke vezane za posao, pretres njegovog laptopa i USB memorija otkrio je dokumente sa oznakama „Vlasništvo kompanije“ (Proprietary) i „Poverljivo“ (Confidential), uključujući i detaljne nacrte za avio-industriju.

Iako je Džang tvrdio da je imao ovlašćenje da nosi te fajlove, kompanija je kasnije potvrdila tužiocima da je ta izjava bila lažna. Prema sporazumu o priznanju krivice, vrednost ukradenih podataka procenjuje se na iznos između 95.000 i 150.000 dolara.

Borba protiv „unutrašnjih pretnji“

Džangu sada preti maksimalna kazna od pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara. Izricanje presude zakazano je za 23. jul.

„Krađa intelektualne svojine uzrokuje da američke kompanije u brojnim sektorima gube milijarde dolara godišnje“, izjavio je Rajan A. Krigshauzer, američki tužilac za okrug Kanzas. On je naglasio da „unutrašnje pretnje koje predstavljaju korumpirani zaposleni“ ostaju značajan bezbednosni rizik.

Novi zakoni i kazne

Procenjuje se da američka ekonomija godišnje gubi do 600 milijardi dolara zbog krađe intelektualne svojine, a Komisija za krađu američke intelektualne svojine identifikovala je Kinu kao glavnog svetskog kršioca ovih prava.

Kao odgovor na ove trendove, zakonodavci su nedavno predstavili Zakon o suzbijanju kineske krađe intelektualne svojine (CCP IP Act). Ovaj zakon predviđa sankcije za subjekte uključene u krađu i zabranu ulaska u SAD za visoke kineske zvaničnike.

Ovaj slučaj nije usamljen incident. U novembru 2025. godine, još jedan dvojni državljanin SAD i Kine osuđen je na 46 meseci zatvora zbog krađe osetljive tehnologije za praćenje projektila, što ukazuje na pojačan nadzor američkih službi nad sektorom odbrane i avijacije.

