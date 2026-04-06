HOĆE LI BITI PRIMIRJA SA IRANOM? Oglasila se Bela kuća: Ovo bi moglo da stupi na snagu već DANAS, Tramp se uskoro obraća

Visoki zvaničnik Bele kuće izjavio je da je izveštaj o mogućem 45-dnevnom primirju u sukobu sa Iranom "samo jedna od mnogih tema o kojima se raspravlja", kao i da američki predsednik Donald Tramp još nije odobrio tu ideju.

Zvaničnik je pozvao na oprez u interpretaciji izveštaja koliko je odluka o primirju konačna, prenosi "En-Bi-Si njuz".

Kako se navodi Tramp bi trebalo da se obrati javnosti u 13 sati po lokalnom vremenu (19 po srednjeevropskom).

U medijima su se pojavili brojni izveštaji o mogućem primirju između SAD i Irana. Neimenovani iranski zvaničnik je potvrdio da je Iran primio pakistanski predlog za momentalni prekid vatre i da ga razmatra, dodajući da Teheran ne prihvata pritisak da pristane na rokove i donese odluku.

Plan bi mogao da stupi na snagu već danas

Kako je Rojters ranije danas objavio, Iran i Sjedinjene Američke Države (SAD) su dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu već danas i da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Navodno, Pakistan je sastavio okvir za okončanje neprijateljstava i dostavio ga Iranu i SAD protekle noći, navodeći dvostepeni pristup sa momentalnim prekidom vatre nakon čega sledi sveobuhvatni sporazum.

Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, uz 15-20 dana za finalizaciju šireg rešenja.

Iranski zvaničnici su ranije rekli za Rojters da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

Autor: Iva Besarabić