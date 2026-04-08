SUĐENJE MONSTRUMU: Nemac za sedam godina 973 puta zlostavljao usvojenu ćerku

Jedan muškarac u Nemačkoj sedam godina je zlostavljao svog sina i usvojenu ćerku. Sve je počelo kad je dečak imao 13, a devojčica 10 godina.

Oliver B. (46) zlostavljao je svoju poćerku čak 973 puta, rekla je tužiteljka Ane Hartman. Snimao ju je i fotografisao tokom zlostavljanja, navodi se u optužnici i dodaje da ju je zlostavljao i u školi u kojoj radi kao čistač, piše Bild.

Zlostavljao je i svog sina, prisiljavajući ga da vrši seksualne radnje nad polusestrom. Pred maloletnim prijateljima svoje svojene ćerke pretvarao se da ima 21 godinu, nagovarao ih da mu pošalju gole fotografije preko mreža Telegram i Snapchat, koje je potom koristio za ucenjivanje dece. Policija je pronašla 160 sati dečje pornografije na njegovim uređajima.

Piznao krivicu

"Mislio sam da sam sve vidie. Ovo nadmašuje sve što je ikada došlo pred ovaj sud“, rekao je sudija Holger Prebstel.

"Ako želite da učinite deci uslugu, poštedite ih njihovog svedočenja“, apelovao je sudija nakon što se optuženi muškarac branio ćutnjom.

Uskoro je, nakon pauze, advokatica obrane najavila da njen klijent ipak priznaje sve optužbe.

Dojava stigla iz SAD

Istražitelji su pronašli Olivera B. zahvaljujući dojavi iz SAD. Nacionalni centar za nestalu i eksplatisanu decu (NCMEC), kroz saradnju s Metom (Facebook, Instagram, WhatsApp), otkrio je dečju pornografiju i prijavio IP adresu Saveznoj kancelariji kriminalističke policije (BKA).

U decembru 2024. godine, policajci su naknadno pretražili porodični dom i pronašli ono što su tražili. Nastavak suđenja zakazan je za 14. april.

Autor: Iva Besarabić