AKTUELNO

Svet

AVION SLETEO SA PISTE I ZAPALIO SE: Ima poginulih u Arizoni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/AP Photo ||

Dve osobe su poginule u avionskoj nesreći na malom aerodromu kod grada Marana u Arizoni, saopštili su zvaničnici te američke savezne države.

Gradonačelnik Marane Džon Post je kazao da je avion sleteo sa piste i zapalio se, prenosi danas AP.

Portparol grada Vik Hatavej je saopštio da su u avionu bile dve osobe, i da njihov identitet nije poznat.

Policijska uprava Marene, koja se nalazi oko 32 severozapadno od Tusona, saopštila je da nije bilo drugih povređenih, i da nije bilo drugih letelica koje su učestvovale u nesreći na tom aerodromu.

Istragu o uzroku nesreće preuzeo je Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja.

pročitajte još

Bela kuća: Tramp izneo ideju da SAD naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Svet

UŽAS U SAD: Pala letelica pored auto-puta, ima MRTVIH!

Svet

Dvoje poginulih u tornadu u SAD

Svet

SRUŠIO SE AVION U BLIZINI VALENSIJE: Ima mrtvih!

Svet

Sudarila se dva aviona na aerodromu u Arizoni

Svet

Pao avion kod Denvera, ima stradalih: Odjeknula jaka eksplozija

Svet

U TAJFUNU NA FILIPINIMA POGINULE DVE OSOBE: Poplave u centralnom delu zemlje (FOTO)