PRESEDAN U BELOJ KUĆI: Melanija Tramp prvi put o odnosima sa Epstajnom - Presedan u Beloj kući

PRESEDAN U BELOJ KUĆI: Melanija Tramp prvi put o odnosima sa Epstajnom

Melanija Tramp, prva dama SAD, prvi put se javno oglasila o svom odnosu sa Džefrijem Epstajnom, pokojim milijarderom pedofilom.

Melanija se obratila iznenađujućim videom uživo iz Bele kuće.

Prva dama SAD je izjavila da "nikada nije imala odnos" sa osramoćenim pedofilom Džefrijem Epstajnom. Ona je kritikovala ono što je nazvala "lažima" koje je povezuju sa pokojnim seksualnim prestupnikom u iznenadnom obraćanju snimljenom u Velikom foajeu Bele kuće.

Prva dama je rekla da te tvrdnje "klevetaju njen ugled".

"Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstajnom moraju danas prestati", rekla je i nastavila:

"Nisam Epstajnova žrtva", dodala je ona, prenosi Sky News.

Takođe je pozvala na saslušanje u Kongresu SAD za preživele žrtve. Dopisnik Sky News iz SAD, Mark Ston, nazvao je ovo obraćanje "apsolutno izuzetnim".

"Ne mogu da se setim presedana da je neka prva dama ikada dala ovakvu izjavu".

"Obraćanje je održala uživo iz Velikog foajea Bele kuće. Znali smo da će dati izjavu, ali nismo imali predstavu o čemu će govoriti, a govorila je o temi koja je već dugo bila prisutna, ali neizrečena".

Autor: D.Bošković