Održan telefonski razgovor predstavnika Izraela i Libana: Susret u utorak u Vašingtonu

Libansko predsedništvo objavilo je danas da je u prvom telefonskom razgovoru predstavika Izraela i Libana dogovoreno da će direktni razgovori predstavnika dve zemlje biti održani u utorak u Stejt departmentu u Vašingtonu.

Na osnovu inicijative predsednika Libana Džozefa Auna dogovor o sastanku postignut je tokom telefonskog razgovora ambasadorke Libana u Sjedinjenim Američkim Državama Nade Hamadeh Muavad, ambasadora Izraela u Vašingtonu Jehiela Lajtera, uz učešće ambasadora SAD u Bejrutu, Majkla Ise, koji je trenutno u SAD, saopštila je Kancelarija za medije Predsedništva Libana, prenosi agencija NNA.

"Na osnovu inicijative koju je pokrenuo predsednik Libana Džozef Aun, a koja se fokusira na diplomatske napore kroz proglašenje prekida vatre i početak direktnih pregovora sa Izraelom, i nakon međunarodnih i arapskih kontakata koje je predsednik Aun nedavno obavio u svetlu eskalacije izraelskih napada na Liban, američka administracija je odlučila da zaduži Stejt department SAD za posredovanje između Libana i Izraela", navodi se u saopštenju.

Tokom poziva dogovoreno je da prvi sastanak bude održan sledećeg utorka u Stejt departmentu kako bi se razgovaralo o proglašenju prekida vatre i datumu početka pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom SAD.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u četvrtak da je naložio svom kabinetu da se što pre uključi u "direktne pregovore" sa Libanom, fokusirajući se posebno na razoružavanje islamističkog militantnog pokreta Hezbolah.

U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je skoro 2.000 ljudi, a milion je raseljeno.

Libanska proiranska militantna grupa Hezbolah pozvala je danas libansku vladu da se uzdrži od direktnih pregovora sa Izraelom, nakon pogibije 13 libanskih pripadnika bezbednosnih snaga u Nabatiji, na jugu Libana.

Autor: Marija Radić