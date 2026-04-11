Stupilo na snagu uskršnje primirje u ratu u Ukrajini koje je proglasio Putin: Evo do kad traje

Uskršnje primirje u ratu u Ukrajini, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin stupilo je danas na snagu.

Uskršnje primirje stupilo je na snagu u 16.00 sati po moskovskom, odnosno 15.00 sati po srednjeevropskom vremenu, a trajaće do kraja dana u nedelju.

Putin je uskršnje primirje proglasio u četvrtak, a u saopštenju Kremlja je navedeno da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem.

Navedeno je da je Putin takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je nakon toga da će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre.

"Ukrajina je više puta saopštila da je spremna za recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu s tim", naveo je Zelenski na Telegramu.

Autor: Marija Radić