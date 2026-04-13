Prebrojano 98,9 odsto glasova sa izbora u Mađarskoj, ovo su rezultati

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bela Szandelszky, Darko Bandić ||

Na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.

Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 42 poslanika na osnovu izborne liste, a 13 direktno.

Stranka krajnje desnice Naša domovina (Mi Hazank) osvojila je šest mandata.

Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Lideri EU i zemalja članica takođe su čestitali pobedu Tisi, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, španskog premijera Pedra Sančeza, francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera Kira Starmera.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Region

NAJVIŠE GLASOVA DPS, NAJVEĆI RAST OSTVARILA PROSRPSKA KOALICIJA: Ovo su rezultati izbora u Nikšiću

Izbori 2024

GIK: Lista okupljena oko SNS-a osvojila 50,25 odsto glasova u Čačku

Politika

RIK objavio rezultate izbora u Kosjeriću posle 100 odsto prebrojanih glasova

Izbori 2024

Preliminarni rezultati za Beograd, Novi Sad, Niš i Čačak: Najviše mandata listi oko SNS-a

Svet

Celu Evropu zanima odgovor na ovo pitanje: Evo kako funkcioniše DRUGI KRUG izbora u Francuskoj!

Region

SRPSKI KOMŠILUK JE GLASAO: Socijaldemokratska stranka pobednik parlamentarnih izbora u Rumuniji, desnica znatno ojačala