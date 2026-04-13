Prebrojano 98,9 odsto glasova sa izbora u Mađarskoj, ovo su rezultati

Na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.

Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 42 poslanika na osnovu izborne liste, a 13 direktno.

Stranka krajnje desnice Naša domovina (Mi Hazank) osvojila je šest mandata.

Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Lideri EU i zemalja članica takođe su čestitali pobedu Tisi, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, španskog premijera Pedra Sančeza, francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera Kira Starmera.

Autor: D.Bošković