IMA POVREĐENIH! Stravičan požar u Tirani: Vatra guta čitavu zgradu

Najmanje pet osoba, među kojima je troje vatrogasaca, povređeno je kada je buknuo požar u jednoj stambenoj zgradi u Tirani, kod bolnice "Majka Tereza"

U ovom trenutku nije poznato kako je izbio požar koji se munjevitom brzinom proširio na čitavu zgradu, a u akciju gašenja uključeni su i helikopteri koji nadleću područje i gase vatru iz vazduha.

Požar je uništio čitavu fasadu, a navodno je pitanju novogradnja.



Na snimcima se može videti kako evakuišu građane vatrogasnim stepenicama kroz prozor. U zgradi je živelo više starijih lica.



Gust crni dim se može videti iz svih delova grada, a u akciju gašenja požara u ovom trenutku uključena su dva helikoptera.

Autor: D.Bošković