IMA POVREĐENIH! Stravičan požar u Tirani: Vatra guta čitavu zgradu

Najmanje pet osoba, među kojima je troje vatrogasaca, povređeno je kada je buknuo požar u jednoj stambenoj zgradi u Tirani, kod bolnice "Majka Tereza"
U ovom trenutku nije poznato kako je izbio požar koji se munjevitom brzinom proširio na čitavu zgradu, a u akciju gašenja uključeni su i helikopteri koji nadleću područje i gase vatru iz vazduha.
Požar je uništio čitavu fasadu, a navodno je pitanju novogradnja.
Na snimcima se može videti kako evakuišu građane vatrogasnim stepenicama kroz prozor. U zgradi je živelo više starijih lica.
Gust crni dim se može videti iz svih delova grada, a u akciju gašenja požara u ovom trenutku uključena su dva helikoptera.
Video of a heavy fire erupting in apartment building in Tirana, Albania
