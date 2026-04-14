TRUDOA DRMA KRIZA SREDNJIH GODINA: Bivši premijer Kanade kao tinejdžer, tetovaža, kačket, devojka pevačica... (FOTO)

Sa svojim savršeno krojenim odelima i dugom talasastom kosom, Džastin Trudo često je bio proglašavan najbolje obučenim čovekom u svetu politike.

Ali otkako je podneo ostavku na mesto premijera Kanade, ovaj 54-godišnjak prošao je kroz naglu transformaciju, prelazeći iz uglađenog političara u mnogo opušteniji stil života sa svojom novom devojkom, poznatom pevačicom Keti Peri.

Par je ozvaničio svoju vezu krajem prošle godine, a u kratkom periodu od tada, Trudo je počeo da živi u skladu sa imidžom partnera globalne pop zvezde, prenosi Daily Mail.

Na primer, u novembru, kada je Trudo pozvao svojih 4,6 miliona pratilaca na Instagramu da se vakcinišu protiv gripa, njegov selfi na kojem intenzivno gleda u kameru dok pokazuje istetovirani biceps, bio je prilično neobičan izbor.



"Danas sam primio vakcinu protiv gripa i COVID-19. To je jednostavan način da zaštitite sebe, svoje najmilije i naše zdravstvene radnike. Ako još niste, zakažite termin danas u lokalnoj apoteci ili klinici", poručio je tada.

Intenzivno poziranje odvuklo je pažnju sa poruke, pa dok su neki novi izgled bivšeg premijera nazvali "kul", drugi su se našalili:

"Ovo je sigurno slika koju je poslao Keti Peri".

Svoj novi imidž pokazao je i tokom vikenda na festivalu Koačela, kojem je prisustvovao zajedno sa Keti Peri, koja je odbacila izgled nalik prvoj dami i odlučila se za upečatljivu majicu sa sloganom: "Molim vas nemojte mi davati dim iz svog vejpa bez obzira na to šta kažem", dok je pozirala sa cigaretom iza uha.

Džastin je, kao i mnoge poznate ličnosti na ovogodišnjem kalifornijskom muzičkom festivalu, izabrao opuštenu kombinaciju farmerke, belu majicu, sive patike i tamnoplavi kačket kanadskog fudbalskog tima "Alouettes", koji je nosio okrenut unazad radi dodatnog stila.

Ponovo su iznenađeni posmatrači komentarisali njegov novi način života, govoreći: "Videti svog bivšeg premijera u klubu je baš ludo" i "Bez stresa ti baš dobro stoji, Džastine".

Iako se Trudo odrekao ugleda koji je deceniju držao kao premijer Kanade, jasno je da nije gubio vreme kapitalizujući svoj imidž kako bi postao influenser na Instagramu sa punim radnim vremenom.



Tri dana nakon što je prošle godine predao baklju Marku Karniju, Trudo je objavio selfi na kojem se zaliha kućnih potrepština u popularnoj robnoj kući dok se spremao da se navikne na svoj novi način života. Na slici je prikazano kako nosi kolica puna kuhinjskih predmeta, uključujući bežični električni čajnik Master Šef i ručni mikser.

Nije on jedini koji je nedavno prošao kroz preobražaj, a na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u januaru, Keti Peri je odustala od svoje uobičajene estetike zarad smirenijeg izgleda kada je pratila Džastina.

Pevačica, koja se proslavila singlom "I Kissed a Girl", privremeno je zamenila svoj razigrani imidž konzervativnom garderobom kakva dolikuje partneru političara.



Peri, sa kosom zalizanom u punđu, odlučila se za kardigan sa okruženim izrezom i balon rukavima i odgovarajuću suknju u obliku olovke luksuznog pariskog brenda "Jacquemus" u prikriveno bež boji. Njeni dodaci, uključujući minđuše iz brenda "The Care", bili su slično jednostavni.

Ali Keti je ipak pokazala svoju drsku ličnost kada je namignula svom dečku političaru na događaju.

Džastinu se na sceni pridružila njegova bivša šefica kabineta, Kejti Telford, kako bi razgovarali o ženama i nedovoljno zastupljenim glasovima.

Par, koji je prvi put pokrenuo glasine o vezi u julu prošle godine, od tada je izgradio čvrstu vezu i često se viđaju u raskošnim izletima.



Podsećamo, Trudo se 2023. godine razveo od suprgufe Sofi sa kojom je 18 godina bio u braku i sa kojom ima troje dece.

Autor: D.Bošković