STRAVA I UŽAS U TURSKOJ, NOVA PUCNJAVA U ŠKOLI: Najmanje 6 ranjenih, ima i MRTVIH!

Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mesta.

Najmanje jedna osoba je poginula, a šestoro je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je druga pucnjava za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

Uskoro opširnije...

Autor: D.Bošković