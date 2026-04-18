NIJE OČEKIVALA! Makron izljubio Đorđu Meloni, ona ostala u šoku: Snimak obilazi svet (VIDEO)

Francuski predsednik Emanuel Makron dočekao je ispred Jelisejske palate u Parizu italijansku premijerku Đorđu Meloni.
Meloni je učestvovala na konferenciji u Parizu o pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz.
Snimak njihovog pozdrava ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama jer su se francuski predsednik i italijanska premijerka prilično zanimljivo zagrlili i poljubili pred kamerama.
French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.— NEXTA (@nexta_tv) 17. април 2026.
Meloni je delovala zbunjeno, kao da je očekivala uobičajeno rukovanje, a ne poljubac i zagrljaj francuskog predsednika. Makron je zgrabio za ramena i poljubio dvaput, prilično srdačno. Ona se potom nasmejala i kao da je pokušala da pobegne iz Makronovog stiska.
