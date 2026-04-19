OSMORO LJUDI UBIJENO U BARU Užas u Meksiku: Komšije prijavile pucnjeve, policija unutra zatekla tela

Izvor: Pink.rs/Srna

Policija je pronašla osmoro ljudi bez svesti unutar objekta nakon izveštaja o pucnjavi. Zločin se dogodio u gradu Anenekuilko u oblasti Ajala. Prema lokalnim medijima, "masakr u baru" se dogodio rano ujutro u subotu.

Prema izveštajima medija, meštani su prijavili više pucnjeva, nakon čega su snage bezbednosti stigle na mesto događaja.

Bar radio ilegalno

Državno tužilaštvo Morelosa vodi istragu. Forenzički stručnjaci i istražni službenici rade na mestu zločina, prikupljajući dokaze i utvrđujući okolnosti incidenta.

Veruje se da je bar u kome se dogodila pucnjava radio ilegalno.

Trenutno nema informacija o pritvorenima, a motivi napada nisu poznati. Sve verzije incidenta se istražuju.

