Stravična nesreća u Hrvatskoj: Sudarila se četiri vozila, ima mrtvih i povređenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u 13.47 sati na 82. kilometru autoputa A1 u smeru ka jugu, na području Ogulina, između petlje Bosiljevo 2 i izlaza Ogulin, javila je PU karlovačka.

U sudaru su učestvovala četiri putnička vozila, a prema dostupnim informacijama, više osoba je zatražilo lekarsku pomoć. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, prenosi Jutarnji list.

Saobraćaj se odvija preticajnom trakom i za sada nema većih zastoja ni gužvi.

Uviđaj na mestu događaja obaviće dežurni zamenik županijskog javnog tužioca u Karlovcu, koji će utvrditi sve okolnosti ove saobraćajne nesreće.

Autor: Marija Radić