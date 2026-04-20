UŽAS: Majka i šestoro dece poginuli u eksploziji u porodičnoj kući

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/WNEP via AP ||

Majka i šestoro dece uzrasta od tri do 11 godina poginuli su u eksploziji koja je dovela do požara u porodičnoj kući u Mil Holu u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, preneo je danas AP.

Uzrok eksplozije i dalje je predmet istrage, pri čemu se kao jedna od mogućnosti navodi curenje propana, uprkos tome što spoljni rezervoari tog gasa nisu eksplodirali niti doprineli eksploziji i požaru.

Foto: Tanjug AP/WNEP via AP

Vatrogasci koji su gasili kuću rekli su po dolasku na lice mesta da nije bilo moguće spasiti zarobljene u plamenu, i da su žrtve pronađene tek nakon gašenja požara i pretrage kuće.

KRVAVA SVAĐA U SUBOTICI: Mladić (24) nožem izbo poznanika u centru grada, policija ga odmah uhapsila!

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Užas u Minesoti: Otac pomogao sinu da sakrije četiri tela

'NEMA 19 OSOBA' Zgrada uništena u eksploziji u Tenesiju, šerif se obratio novinarima (FOTO)

TRAGEDIJA U OKLAHOMI - Tri osobe poginule u padu aviona

Užas u Sarajevu: Pronađena 3 tela u spaljenoj kući, požaru prethodili vrisci i rafali! Policija opkolila ulicu!

UŽAS U NIŠU! Izbio požar u porodičnoj kući, povređeno ČETVORO DECE

DRAMATIČNA NOĆ KOD PARAĆINA, MAJKA I SIN IZVUČENI IZ VATRE: Požar progutao porodičnu kuću, pretvorila se u prah i pepeo