UŽAS: Majka i šestoro dece poginuli u eksploziji u porodičnoj kući

Majka i šestoro dece uzrasta od tri do 11 godina poginuli su u eksploziji koja je dovela do požara u porodičnoj kući u Mil Holu u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, preneo je danas AP.

Uzrok eksplozije i dalje je predmet istrage, pri čemu se kao jedna od mogućnosti navodi curenje propana, uprkos tome što spoljni rezervoari tog gasa nisu eksplodirali niti doprineli eksploziji i požaru.

Vatrogasci koji su gasili kuću rekli su po dolasku na lice mesta da nije bilo moguće spasiti zarobljene u plamenu, i da su žrtve pronađene tek nakon gašenja požara i pretrage kuće.

Autor: Marija Radić