'BIO SAM DOSTA IZNENAĐEN' Tramp: Zarobljeni brod nosio poklon od Kine

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je jedan od brodova koji je američka mornarica presrela među svojim teretom nosio i "poklon" od Kine, ali nije precizirao o čemu je tačno reč niti na koji brod misli.

"Juče smo uhvatili jedan brod koji je na sebi imao određene stvari, što nije bilo baš lepo. Možda je to poklon od Kine, ne znam. Ali, bio sam malo iznenađen, jer imam veoma dobar odnos, i mislio sam da postoji razumevanje sa kineskim predsednikom Si Đinpingom", rekao je Tramp, prenosi CNBC.

Ranije danas američko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su se američke snage u Indijskom okeanu urkcale na tanker "MT Tifani" koji se nalazi na listi sankcija SAD i koji je prevozio iransku naftu, ali koji nije imao istaknutu zastavu.

"Kao što smo jasno stavili do znanja, nastavićemo napore u celom svetu za sprovođenje pomorskog zakona, kako bismo razbili ilegalne mreže i presreli sankcionisane brodove koji pružaju materijalnu podršku Iranu, gde god da posluju", saopšteno je iz Ministarstva odbrane SAD na mreži X.

Prethodno su američki marinci tokom vikenda preuzeli kontrolu nad teretnim brodom "Tousca" koji plovi pod iranskom zastavom, a koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.

Tramp je ranije najavio mogućnost posledica po Peking ako Kina bude slala oružje Iranu.

Američki predsednik bi trebalo da poseti Kinu sledećeg meseca.

Autor: Marija Radić