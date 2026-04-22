Dirljiv gest princa Harija za 100. rođendan kraljice Elizabete: Nije bio sa porodicom u Londonu, ali se njegovo prisustvo osećalo (FOTO)

Vojvoda od Saseksa se nije pridružio javnim komemoracijama u Velikoj Britaniji povodom 100. rođendana kraljice Elizabete II, ali je uspeo da joj oda počast i to na posebnom mestu.

Juče je širom Velike Britanije obeležena 100. godišnjica rođenja britanske kraljice Elizabete II.

Stariji članovi kraljevske porodice su se okupili kako bi obeležili stoti rođendan njihove voljene Lilibet, a na zvaničnom portretu u Bakingemskoj palati možemo da vidimo kralja Čarlsa i njegovu suprugu Kamilu, princezu Anu, princa Edvarda i Sofiju, vojvodu i vojvotkinju od Glostera, princezu Aleksandru, vojvodu od Kenta, kao i princa Vilijama i Kejt Midlton.

Jedan od kraljičinih sinova Endru Mauntbaten-Vindzor je sasvim očekivano izostao sa ovog događaja budući da je ranije ove godine uhapšen zbog povezanosti sa ozloglašenim pedofilom Džefrijem Epštajnom.

Princ Hari i njegova porodica takođe nisu bili u Velikoj Britaniji da obeleže stoti rođendan kraljice Elizabete II, ali to nije sprečilo po mnogima omiljenog kraljičinog unuka da bude mislima sa bakom i da izabere privatniji i "ličniji" način odavaljanja počasti hiljadama kilometara daleko, u Montesitu, u Kaliforniji.

Iako se vojvoda od Saseksa nije pridružio javnim komemoracijama u Velikoj Britaniji, njegovo prisustvo se tiho osećalo.



Prema pojedinim izvorima, Hari je organizovao polaganje cveća u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru, gde je njegova voljena baka sahranjena u septembru 2022. godine, piše Hello.



To je mesto od dubokog značaja za kraljevsku porodicu. Pokojna britanska kraljica počiva u Spomen-kapeli kralja Džordža VI pored svojih roditelja, kralja Džordža VI i kraljice majke, svog supruga princa Filipa i svoje sestre princeze Margaret.

Za Harija, to je postalo središte sećanja, kome se on vraćao, i lično i duhovno, iznova i iznova.

Ovo nije prvi put da joj je odao počast na takav način. Podsetimo, na prvu godišnjicu Elizabetine smrti, princ Hari je u tajnosti posetio kapelu dok je bio u Velikoj Britaniji, odajući joj počast daleko od očiju javnosti.

Dve godine kasnije, 2025. godine, ponovo je posetio njen grob tokom povratka kući, obeležavajući treću godišnjicu njene smrti još jednim duboko ličnim trenutkom razmišljanja.

Princ Hari i kraljica Elizabeta su uvek imali poseban odnos

NJegova odanost i ljubav prema baki je odavno bila očigledna. Nakon njene smrti, Hari je podelio emotivnu počast, osvrćući se na njihovu blisku vezu i mnoge prekretnice koje su zajedno delili.

- Zauvek sam zahvalan na svim našim prvim susretima- napisao je tada, sećajući se svega, od najranijih uspomena iz detinjstva do upoznavanja sa suprugom Megan i njihovom decom.

- Cenim ove trenutke provedene sa tobom... Već nam jako nedostaješ, ne samo nama, već celom svetu.-

U svojim memoarima „Rezerva, Hari se prisetio njihovih poslednjih razgovora, koji su mu ostali urezani u sećanju.

Opisao je njihov poslednji telefonski poziv samo nekoliko dana pre njene smrti, kao topao i sveobuhvatan razgovor koji se dotakao njenog zdravlja i aktuelnih događaja.

Nadimak „baka“ je koristio s ljubavlju tokom celog života, odraz topline koja je definisala njihov odnos izvan formalnosti kraljevskih titula.

Dok je leteo za Balmoral nakon vesti o njenom pogoršanju zdravlja, Hari je pisao o razarajućem trenutku kada je saznao za njenu smrt usred leta.

- Veći deo leta sam proveo gledajući u oblake, preuzimajući sećanja na poslednji put kada sam razgovarao sa bakom- podelio je, opisujući tihi šok kada je preko Bi-Bi-Sija saznao da je „baka otišla. Tata je bio kralj.“

Autor: D.Bošković