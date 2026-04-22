AKTUELNO

Svet

Devojka (27) rodila blizance i umrla: Tragedija u Skadru

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

M. S., stara svega 27 godina, preminula je u Skadru nedugo nakon što je rodila blizance.

Tragedija se dogodila nekoliko sati nakon što su vlasti objavile hitan apel za doniranje krvri.

Prema navodima albanskih medija, devojci je pozlilo odmah nakon porođaja, a brzo je upućen apel da se donira nulta negativna krvan grupa. Apel se poput požara širio društvenim mrežama i na desetine građana je dojurilo u bolnicu da donira krv, ali nažalost, za mladu majku nije bilo spasa.

Uprkos naporima lekara, devojka je ubrzo preminula.

U ovom trenutku nije poznato šta se tačno dogodilo tokom porođaja i kako je došlo do iznenadnog naglog pogoršanja mlade porodilje.

Autor: S.M.

#Hapšenje

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

