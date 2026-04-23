Obrt u slučaju SMRTI DEVOJKE (30)! Verovalo se da ju je štakama ubio dečko (86), ali se ispostavilo da ipak NIJE KRIV

Muškarac (86) iz Rumunije, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju devojku (30), pušten je na slobodu jer je ustanovljeno da je nevin!

Beživotno telo devojke (30) pronađeno je u jednom stanu u Rumuniji, a policija je privela njenog 56 godina starijeg partnera, nemačkog penzionera, koji je rekao da su se svađali i da ga je fizički napala, te da je on morao da se odbrani štakama.

Međutim, obdukcija je pokazala da devojka nije umrla od udarca, već je obdukcija pokazala da je došlo do zastoja srca usled istovremene upotrebe alkohola i zabranjenih psihoaktivnih supstanci.

Šta više, na telu nisu pronađeni nikakvi tragovi nasilja.

Patolozi nisu otkrili nikakve tragove koji bi upućivali na fizičko nasilje, već je isključivo toksikologija pokazala veliku količinu alkohola i narkotika u organizmu, zbog čega je policija i promenila tok istrage.

Nakon što je stigao nalaz obdukcije, policija je osumnjičenog 86-godišnjaka pustila na slobodu, bar za sada...

Podsetimo, vremešni muškarac je policiji rekao da je bio prinuđen da se brani jer je devojka nakon verbalne svađe fizički nasrsnula na njega, udarala ga i pokušala je da ga jaše, zbog čega je on upotrebio štake da se odbrani.

Prema navodima, nemački penzioner je bio u vezi sa preminulom devojkom desetak godina.

Ona je od ranije bila poznata policiji zbog istorije zavisnosti od narkotika.

Autor: S.M.