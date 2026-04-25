UŽAS U AMERICI! Suvlasnica pogrebnog preduzeća oskrnavila preko 200 tela: Porodicama prodavala 'lažni pepeo'

Suvlasnica pogrebnog preduzeća "Povratak prirodi" na jugu američke savezne države Kolorado, Keri Holford, osuđena je na 30 godina zatvora zbog skrnavljenja gotovo 200 tela i falsifikovanja dokumenata.

Sve se otkrilo nakon što su u njenom objektu pronađeni nepropisno čuvani posmrtni ostaci, čime je okončan, kako je ocenio sudija, "veoma emotivan" proces.

U objektu kojim je upravljala, tela su držana u neadekvatnim uslovima i ostavljana da se raspadaju, dok su porodicama predavani pogrešni ili pomešani kremirani ostaci, a u pojedinim slučajevima i materijali koji nisu ljudski pepeo.

Presuda predstavlja poslednju u nizu izricanja kazni po glavnim optužbama protiv Keri i njenog bivšeg supruga Džona Holforda, preneo je CBS njuz.

Keri Holford (49) suočavala se sa kaznom od 25 do 35 godina zatvora nakon što je u decembru priznala krivicu za gotovo 200 tačaka optužnice za skrnavljenje leša i jednu tačku falsifikovanja državnog dokumenta.

Ona je ranije osuđena na 18 godina zatvora na saveznom nivou i obavezana da plati više od milion dolara odštete.

Ova kazna će se delimično poklapati sa saveznom, što znači da će deo kazne izdržavati istovremeno, a potom ostatak u državnom zatvoru Kolorada.

Džon Holford je osuđen na 20 godina zatvora na saveznom nivou i 40 godina po državnoj optužnici.

Sudija Bentli naveo je da Keri Holford vidi kao "manje dominantnu osobu" i "onu koja je bila uvučena u sve to", dok su njeni advokati tvrdili da je bila žrtva zlostavljanja.

Tanja Vilson, ćerka jedne od preminulih, navela je da je verovala da je njena majka sahranjena na mestu koje je želela, ali da je zapravo ležala na podu objekta u Penrouzu, izložena insektima.

Vilson je navela da je pepeo njene majke, za koji se verovalo da je autentičan, rasut u blizini Havaja, ali da se kasnije ispostavilo da je verovatno reč o prašini cementa.

Istraga je pokrenuta u oktobru 2023. nakon prijave neprijatnog mirisa, kada su istražitelji pronašli najmanje 190 nepropisno čuvanih tela, kao i kremirane ostatke nepoznatog broja osoba.

Par je uhapšen u Oklahomi u novembru iste godine nakon bekstva iz države.

Objekat pogrebnog preduzeća srušen je 2024. godine nakon što je proglašen za lokaciju toksičnog otpada.

Porodice žrtava posebno su isticale neizvesnost u vezi sa sudbinom posmrtnih ostataka svojih najbližih.

Tokom istrage mnogima je saopšteno da urne koje su dobili ne sadrže ostatke njihovih srodnika, već drugih osoba ili čak mešavine, a u pojedinim slučajevima čak i cement.

Autor: Jovana Nerić