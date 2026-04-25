Gasprom: Neke zemlje EU i dalje povlače gas iz podzemnih skladišta gasa usred proleća

Ruska energetska kompanija Gasprom saopštila je danas da pojedine zemlje Evropske unije i dalje povlače gas iz svojih podzemnih skladišta uprkos tome što je grejna sezona završena.

"Uprkos tome što je kraj aprila, neke evropske zemlje nastavljaju da povlače gas iz podzemnih skladišta", ističe se u saopštenju kompanije.

Kako se navodi, prema podacima organizacije "Gas Infrastructure Europe", početkom treće dekade aprila neto povlačenje gasa beleže Poljska, Belgija i Bugarska.

Iz Gasproma upozoravaju da je situacija dodatno otežana niskim nivoom popunjenosti skladišta u Evropi, što bi, kako navode, moglo da izazove poteškoće prilikom njihovog ponovnog punjenja pred narednu zimsku sezonu.

Kompanija ističe da bi takav razvoj događaja mogao da unese dodatnu neizvesnost na evropsko gasno tržište u narednom periodu.

Svet

NAPADNUT 'TURSKI TOK'! Dronovi ciljali ključnu stanicu za izvoz gasa ka Srbiji – Ruska vojska hitno intervenisala!

Svet

Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje! Mera stupa na snagu od 1. januara 2026.

Svet

Odložene sankcije: SAD produžile Lukoilu licencu za poslovanje do 13. decembra

Svet

Starmer: Interes Britanije zahteva bliže partnerstvo sa savezicima iz EU

Politika

Vučić: Srbija čvrsto na EU putu, kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

Svet

Evropska unija ODOBRILA - ovo je sudbina ruskog gasa