NOVI ATENTAT?! Predsednik SAD i Melanija HITNO evakuisani, otkriveno ko je bio meta, IMA RANJENIH: Isplivali jezivi detalji o napadaču (FOTO+VIDEO)

Prva dama, Melanija Tramp, bila je vidno potresena, a prema Trampovim rečima, odmah je shvatila ozbiljnost situacije kada su se začuli pucnji.

Donald Tramp je hitno evakuisan sa večere Udruženja dopisnika, nakon što je jedan napadač otvorio vatru. Osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ranjen jedan pripadnik obezbeđenja. Tramp je na pres konferenciji održanoj nakon upada naoružanog napadača rekao da "veruje da je napad bio usmeren na njega".

Donald i Melanija Tramp evakuisani su nakon što je došlo do pucnjave tokom svečane večere u luksuznom hotelu u Vašingtonu. Prema prvim informacijama, napadač je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ranjen jedan pripadnik obezbeđenja, a sada su se pojavili snimci na kojima se vidi šta se zapravo dešavalo unutar sale u kojoj se desila pucnjava i malo je reći da su svi u šoku.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama, vidi se Melanijin užasnut izraz lica kada je shvatila da je došlo do pucnjave.

Dok su agenti sa dugim cevima pretraživali salu, nastao je nadrealan prizor. Neki gosti su sa stolova povlačili flaše vina i hranu sa sobom pod stolove. Ovi snimci su brzo postali viralni kao prikaz apsurdnosti i straha u elitnim krugovima Vašingtona.

Na jednom od snimaka vidi se kako jedan od gostiju, stariji čovek u elegantnom odelu, mirno sedi za stolom i jede svoju večeru, dok su se svi oko njega bacali na pod i zavlačili ispod stolova. "Miror" navodi da je "izuzetno pribrani gost" na Trampovoj večeri nastavio da jede nakon što je naoružani napadač upao na događaj a predsednik hitno sklonjen na bezbedno.

Shout out to THIS guy who decided to take a spoonful of his mashed potatoes while ducking and covering after tonight's WHCD shooting. No way he was passing up on that free food, even with Secret Service having their guns drawn out. 🙌 😂 — Gunz (@TheGunzShow) 26. април 2026.

Džej Di Vens evakuisan pre Trampa

Telohranitelji su izvukli američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz stolice i hitno ga evakuisali tokom pucnjave na gala večeri u hotelu u Vašingtonu, a tek posle nekoliko trenutaka vratili su se da sklone i predsednika Donalda Trampa.

Napadač otkrio ko su mu bile mete

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

Kenedi beži, žena trči za njim

Na jednom od snimaka pucnjave u hotelu u Vašingtonu, tokom gala večere predsednika Donalda Trampa i drugih visokih američkih zvaničnika sa dopisnicima iz Bele kuće, vidi se kako telohranitelji odvode američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, dok su njegovu suprugu ostavili da sama trči za njima.

Robert Kennedy, RFK leaving his wife's behind not protecting her or even remembering her. — Nina (@ShakeLS) 26. април 2026.

Novinarka leži na podu, objavila snimak tokom pucnjave

Politička komentatorka Olivija Rejngold, koja je bila na gala večeri u hotelu u Vašingtonu sa dopisnicima iz Bele kuće i predsednikom Donaldom Trampom i drugim visokim američkim zvaničnicima kad je izbila pucnjava, objavila je snimak na kojem se vidi kako ona i drugi reporteri i gosti čuče ispod stola tokom pucnjave.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, koja se dogodila protekle noći tokom svečane večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, nema krivični dosije i nije bio na radaru policije, saopštio je danas američki zvaničnik.

Tajna služba o pucnjavi u Vašingtonu: Kukavica pokušala da napravi tragediju

Zamenik direktora američke Tajne službe Metju Kvin izjavio je danas da je napadač koji je pucao na pripadnike obezbeđenja u hotelu Hilton u Vašingtonu, prilikom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, "kukavica koja je pokušala da napravi nacionalnu tragediju".

- Večeras je kukavica pokušala da stvori nacionalnu tragediju. Potcenio je sposobnost Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država da štiti i zaustavljen je pri prvom kontaktu - rekao je Kvin u saopštenju koje je objavljeno na društvenim mrežama, prenosi Skaj njuz.

Detalji o napadaču: Proglašen za nastavnika meseca, evo čime se bavi

Kol Tomas Alen, koji je pucao iz sačmarice svečane večere američkih zvaničnika i predsednika Donalda Trampa sa reporterima iz Bele kuće u hotelu u Vašingtonu, bio je inženjer i kompjuterski naučnik.

Alen je radio kao mašinski inženjer u kompaniji “IJK Kontrols” i bio je asistent profesora na Kalteku.

Radio je honorarno kao nastavnik u obrazovanoj organizaciji “C2 Edukejšen” u oblasti Los Anđelesa i, kako se navodi, ranije je bio proglašen za nastavnika meseca u okrugu ovog najnaseljenijeg kalifornijskog grada.

Erika Kirk breaks down in tears as she leaves the White House dinner after shots were fired.



She was tragically widowed when a left-wing assassin took her husband’s life.



Heartbreaking to see what Charlie Kirk’s wife has gone through. pic.twitter.com/6XzuZkAGrU — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) 26. април 2026.

Muškarac koji je pucao na događaju kome je prisustvovao Tramp imao više komada oružja

Vršilac dužnosti šefa policije Vašingtona Džefri Kerol izjavio je danas da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolni punkt pripadnika tajne službe u hotelu "Hilton" u tom gradu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, imao nekoliko komada oružja.

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) 26. април 2026.

Svetski lideri osudili pucnjavu u Vašingtonu

Svetski lideri osudili su danas incident u Vašingtonu, u kojem je muškarac tokom protekle noći otvorio vatru na kontrolnom punktu u hotelu "Hilton", gde se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, navodeći da je to bio čin "političkog nasilja".

Oglasio se Vučić nakon pucnjave u Vašingtonu

"Najsnažnije osuđujem oružani napad na američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu porodicu", objavio je upravo na svom X nalogu Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu biće formalno optužen u ponedeljak

Američka tužiteljka za Vašington Džanin Piro izjavila je danas da će osumnjičeni za pucnjavu na događaju u Vašingtonu, kojem je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, biti sutra, u ponedeljak, formalno izveden pred sud i optužen.

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t — Fox News (@FoxNews) 26. април 2026.

U hotelu gde je pucano 1981. ranjen Regan

U hotelu Hilton u Vašingtonu, u kojem se protekle noći dogodila pucnjava u toku svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, 1981. godine je ranjen u pokušaju atentata tadašnji američki predsednik Ronald Regan.

FBI pretresa kuću osumnjičenog za pucnjavu u hotelu u kojem je bio Tramp

Pripadnici američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) počeli su pretres kuće osumnjičenog za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se na svečanoj večeri u tom trenutku nalazio i američki predsednik Donald Tramp.

Melanija Tramp traumatizovana nakon pucnjave

Tramp je rekao da je ovo iskustvo bilo "traumatično" i da je prva dama Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su se začuli pucnji.

- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da protokol zahteva da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili ih je bilo više.

Oglasio se Tramp

Donald Tramp, američki predsednik izjavio je danas da on i njegov tim nisu bili upoznati sa bilo kakvim pretnjama pre incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, navodeći da je napadač morao "mnogo toga da prođe" da bi došao do njega.

Na pitanje da li veruje da je on bio meta napada, Tramp je odgovorio da pretpostavlja da jeste.

- Pretpostavljam, mislim, ovi ljudi, oni su ludi, oni su ludi. I znate, nikad se ne zna. Bio je veoma daleko od mene - kazao je Tramp.

Trenutak kada napadač kreće da puca

Tramp je hitno skinut sa bine, a osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja ustreljen u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

Kol Tomas Alen (31) uhapšen i osumnjičen za napad

- Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna zaštita funkcioniše - rekao je Karan.

Tramp objavio snimak pucnjave

U policiji kažu da je, prema preliminarnim podacima, osumnjičeni bio gost hotela, kao i da je reč o izolovanom incidentu.

U prostoriji u Beloj kući u kojoj se održavao događaj čulo se pet hitaca, prenosi Skaj njuz.

THIS IS THE MOMENT SECRET SERVICE AGENTS ESCORTED JD VANCE OUT OF THE WHITE HOUSE CORRESPONDENTS' DINNER. — Chad Prather (@WatchChad) 26. април 2026.

Tramp je na društvenoj mreži Truth social objavio snimak incidenta, kao i fotografiju napadača.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci pucnjave u hotelu u kome se održavala večera na kojoj je bio i Donald Tramp, predsednik SAD.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, začuli su se pucnji nakon što je naoružani muškarac ispalio više hitaca, zbog čega su svi prisutni evakuisani.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources



You can hear shots ring out in this video



A shooter opened fire in the LOBBY -- the shooter is DEAD



This is absolutely INSANE



LEFTIST VIOLENCE MUST END! pic.twitter.com/GB1eUXN8kx — Nick Sortor (@nicksortor) 26. април 2026.

Tramp je rekao da je osumnjičeni "naoružan višestrukim oružjem" napao bezbednosni kontrolni punkt u hotelu "Vašington Hilton" na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.

Autor: Jovana Nerić