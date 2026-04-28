EU i SAD pokreću strateško partnerstvo u oblasti kritičnih mineralnih sirovina

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države potpisale su Memorandum o razumevanju (MoU) o strateškom partnerstvu u oblasti kritičnih mineralnih sirovina i usaglasile Akcioni plan EU–SAD za kritične minerale.

Ove inicijative odražavaju posvećenost EU produbljivanju saradnje na polju kritičnih sirovina, što predstavlja ključni korak u jačanju otpornosti i diverzifikaciji lanaca snabdevanja usred zajedničkih geopolitičkih i ekonomskih izazova.

Memorandum, koji su danas u Vašingtonu potpisali komesar za trgovinu i ekonomsku bezbednost Maroš Šefčovič i američki državni sekretar Marko Rubio, formalizuje strateško partnerstvo EU i SAD u cilju izgradnje sigurnih i održivih lanaca snabdevanja kritičnim mineralima. Dokument predviđa bilateralnu saradnju kroz celokupan lanac vrednosti – obuhvatajući istraživanje, eksploataciju, preradu, rafinisanje, reciklažu i ponovnu upotrebu – uz podršku inovacijama, investicijama i geološkom mapiranju, kao i merama na strani ponude i potražnje.

Pored toga, komesar Šefčovič i trgovinska predstavnica SAD Džejmison Grir predstavili su Akcioni plan za otpornost lanaca snabdevanja kritičnim mineralima, koji utire put ka mogućoj plurilateralnoj trgovinskoj inicijativi sa globalnim partnerima.

U okviru Akcionog plana, EU i SAD nameravaju da zajednički istraže širok spektar trgovinskih politika i instrumenata za jačanje koordinisanog međunarodnog delovanja. To može uključivati granično prilagođene minimalne cene (price floors), tržišta zasnovana na standardima, subvencije za pokrivanje razlika u ceni i ugovore o otkupu. Očekuje se da će saradnja takođe biti fokusirana na razvoj zajedničkih standarda za rudarstvo, preradu i reciklažu; promociju investicija; zajedničko istraživanje i inovacije; strategije skladištenja (pravljenja zaliha); kao i mehanizme za brzi odgovor na poremećaje u snabdevanju.

Obe strane planiraju da nastave rad na otpornosti u sektoru kritičnih minerala u relevantnim međunarodnim forumima, uključujući G7 i Forum za resursno geostrateško angažovanje (FORGE).

Potpisivanje Memoranduma i Akcionog plana predstavlja realizaciju zajedničkih obaveza dogovorenih na ministarskom sastanku o kritičnim mineralima održanom u Vašingtonu 4. februara 2026. godine, uz učešće Japana. Tešnja saradnja u ovoj oblasti predviđena je i Zajedničkom izjavom EU i SAD od 21. avgusta 2025. godine.