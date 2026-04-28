PAKAO U GAZI NE PRESTAJE: Broj žrtava premašio 72.000! Uprkos primirju, krvoproliće se nastavlja – bolnice prepune ranjenih

Bilans žrtava rata u Pojasu Gaze dostigao je zastrašujuće razmere. Prema najnovijim podacima palestinskih zdravstvenih vlasti, od početka sukoba u oktobru 2023. godine, broj poginulih porastao je na 72.594, dok je čak 172.404 osoba ranjeno.

Iako je u oktobru 2025. godine postignut dogovor o primirju između Izraela i militantne grupe Hamas, nasilje na terenu se ne smiruje. Samo u poslednja 24 sata, bolnice širom Gaze primile su nove žrtve izraelskih napada.

Kršenje primirja i teška humanitarna situacija

Izveštaji Al Džazire ukazuju na to da je mir samo "slovo na papiru". Od potpisivanja primirja pre nekoliko meseci, zabeleženi su brojni udari:

- 818 ljudi je ubijeno od početka primirja.

- 2.301 osoba je ranjena u istom periodu.

- Zdravstveni sistem je na ivici potpunog kolapsa.

Podsećamo, izraelska vojna operacija pokrenuta je kao odgovor na brutalan napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je u južnom Izraelu ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba kidnapovana. Od tada, region je utonuo u najsmrtonosniji sukob u novijoj istoriji, koji ne jenjava ni nakon međunarodnih napora da se uspostavi trajni mir.



Autor: D.S.