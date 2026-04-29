Nemačka uvodi porez na šećer i povećava namete na alkohol i duvan: Šta to znači za građane i privredu

Nemačka vlada planira uvođenje „poreza na šećer“, kao i povećanje poreza na alkohol i duvan, uz istovremeno smanjenje određenih finansijskih davanja, kako bi stabilizovala državni budžet. To prenosi nemačka novinska agencija dpa, pozivajući se na izvore iz Ministarstva finansija.

Ove mere zasnivaju se na preporukama reformne komisije čiji je cilj rasterećenje obaveznog zdravstvenog osiguranja. Komisija, koju je imenovala ministarka zdravlja Nina Varken, predložila je uvođenje progresivnog poreza na zaslađena bezalkoholna pića, poput kole i limunade.

U Ministarstvu finansija sada se razmatra i poseban porez na takve proizvode. Pored toga, komisija je predložila povećanje poreza na duvan, kao i na žestoka alkoholna pića. Vlada je već najavila da će porez na duvan biti povećan, a razmatra se i uvođenje poreza na plastiku.

Vlada planira da u sredu usvoji osnovne smernice budžeta za 2027. godinu, kao i finansijski plan za naredni period. Za 2027. godinu predviđena je potrošnja od oko 543 milijarde evra, što je znatno više nego ove godine, uz posebno povećanje izdvajanja za odbranu.

Država planira i novo zaduživanje od 110,8 milijardi evra kroz osnovni budžet, što je više nego ove godine. Dodatni troškovi biće finansirani i iz posebnih fondova namenjenih modernizaciji infrastrukture.

Prema dostupnim informacijama, različitim merama uspešno je zatvoren višemilijardni budžetski manjak za narednu godinu, ali i dalje postoje veliki finansijski izazovi za 2028. godinu.

Vladajuća koalicija demohrišćana i socijaldemokrata, predvođena kancelarom Fridrihom Mercom, najavila je i veliku reformu poreza na dohodak od 1. januara 2027. godine, sa ciljem trajnog rasterećenja malih i srednjih preduzeća. Međutim, ta reforma će koštati više milijardi evra, a unutar koalicije još ne postoji saglasnost o njenom tačnom modelu niti o načinu finansiranja.

Matijas Mirš, šef poslaničke grupe socijaldemokrata u Bundestagu, izjavio je da postoji mogućnost privremene suspenzije takozvane „kočnice duga“ ukoliko se nastavi kriza oko Irana sa ozbiljnim ekonomskim posledicama.

„Kočnica duga“ je ustavni mehanizam koji ograničava prekomerno zaduživanje države. Neslaganja oko ovog pitanja već su ranije dovela do pada prethodne nemačke vlade.

Autor: Iva Besarabić