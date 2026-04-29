AKTUELNO

Svet

DIREKTOR SZO PORUČIO TRAMPU: Ne možete da idete dok ne platite dug!

Izvor: Pink.rs/Fonet, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Gebrejezus, stopirao je pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da zvanično napuste ovu organizaciju, navodeći da Vašington prvo mora da izmiri svoja dugovanja.

Dug od 260 miliona dolara koči povlačenje

Iako je predsednik Donald Tramp još u januaru prošle godine potpisao uredbu o povlačenju, Gebrejezus podseća da postoje jasna pravila UN-a koja se moraju ispoštovati:

Najava godinu dana unapred (što su SAD učinile).

Isplata svih zaostalih obaveza (što SAD nisu učinile).

"SAD i dalje duguju 260 miliona dolara za period do kraja prošle godine. To je nužan preduslov za povlačenje", izjavio je Gebrejezus na konferenciji u Ženevi.

SZO na ivici opstanka: Otkazi za 1.300 radnika

Odlazak Amerike, koja je bila najveći donator, izazvao je pravi zemljotres u budžetu SZO:

Budžet je srezan sa 5,3 na 4,2 milijarde dolara.

Masovna otpuštanja: SZO je prinuđena da ugasi skoro 1.300 radnih mesta širom sveta zbog nedostatka novca.

Optužbe iz Vašingtona

Podsetimo, Trampova administracija, na čelu sa Robertom Kenedijem i Markom Rubiom, optužuje SZO za katastrofalne propuste tokom pandemije i tvrdi da ova organizacija radi direktno protiv američkih interesa.

Konačna odluka o ovom "milijardu dolara vrednom razvodu" očekuje se na skupštini SZO u Ženevi, koja će se održati od 18. do 23. maja.

Autor: D.S.

