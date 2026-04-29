PUTIN PREDLOŽIO PRIMIRJE ZA DAN POBEDE: Tramp podržao inicijativu u telefonskom razgovoru

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je spremnost da proglasi prekid vatre povodom predstojeće proslave Dana pobede, saopšteno je danas iz Kremlja nakon njegovog telefonskog razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Pomoćnik ruskog predsednika za međunarodna pitanja, Jurij Ušakov, potvrdio je da je inicijativa naišla na pozitivan odjek u Vašingtonu.

Nastavak "uskršnjeg modela"

Prema rečima Ušakova, Tramp je tokom razgovora pohvalio nedavno uskršnje primirje koje je Rusija objavila, što je poslužilo kao osnova za novi predlog.

„Putin je obavestio američkog kolegu da je spreman da proglasi prekid vatre i u vreme proslave Dana pobede“, izjavio je Ušakov.

Zajednička istorija kao most

Američki predsednik je, prema tvrdnjama iz Moskve, aktivno podržao ovaj korak, naglašavajući istorijski značaj datuma.

Simbolika: Tramp je istakao da 9. maj obeležava zajedničku pobedu nad nacizmom u Drugom svetskom ratu, u kojem su SAD i tadašnji SSSR bili saveznici.

Ovaj diplomatski kontakt dolazi u trenutku pojačane komunikacije između dvojice lidera, dok svet sa pažnjom prati svaki signal koji bi mogao da vodi ka deeskalaciji sukoba.

Autor: D.S.