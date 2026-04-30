TENZIJE NE JENJAVAJU: Tramp objavio fotografiju sebe sa oružjem, tvrdi da se OVAKO nastavljaju pregovori

Dešavanja na Bliskom istoku pratite na portalu Pink.rs.

Vens: Pažljivo pratim stanje vojske SAD, moj posao je da budem zabrinut

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da pažljivo prati vojnu spremnost te zemlje, demantujući navode lista The Atlantic prema kojem je navodno bio zabrinut zbog smanjenja kapaciteta usled rata SAD i Izraela protiv Irana.

On je rekao da su u tom izveštaju navedeni komentari za koje je "stopostotno siguran da ih nikad nije rekao", dodajući da se veliki deo izveštaja oslanja na neimenovane izvore, prenosi Fox News.

"Ono u šta sam siguran jeste da niko ko zapravo zna šta mislim, niko ko mi je blizak nije razgovarao sa tim novinarom", rekao je Vens, ocenjujući da bi priča bila potpuno drugačija da se oslanjala na njegove bliske saradnike.

Na pitanje da li je zapravo zabrinut zbog stanja vojske SAD, Vens je rekao da je deo njegove uloge da ostane oprezan.

"Naravno da sam zabrinut zbog naše spremnosti, jer je to moj posao", istakao je Vens.

Istovremeno, Vens je izrazio poverenje u rukovodstvo administracije u oblasti nacionalne bezbednosti, ukazujući na ministra odbrane Pita Hegseta i načelnika Združenog štaba generala Dena Kejna, rekavši da rade "neverovatan posao".

"Imamo odličnu vojsku. Ne verujte svemu što pročitate", naveo je Vens.

Cena nafte iznad 120 dolara zbog zastoja u pregovorima SAD i Irana i blokade Ormuskog moreuza

Cena nafte marke "Brent" porasla je iznad 122 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od 2022. godine, zbog zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i blokade Ormuskog moreuza.

Nakon jednodnevnog skoka od gotovo 10 odsto, cena se stabilizovala na oko 120 dolara, preneo je Gardijan.

Prema proceni organizacije "Oxford Economics", šestomesečni zastoj bi mogao da podigne cenu nafte na 190 dolara do avgusta.

Ekonomista Pol Krugman je upozorio da bi produžena blokada mogla da izazove globalnu recesiju ukoliko potraje još nekoliko meseci.

Rast cena nafte već utiče na globalnu ekonomiju, podstičući inflaciju.

Inflacija u SAD je porasla na 3,3 odsto u martu, dok se Velika Britanija suočava sa ekonomskim gubicima i povećanim rizikom od recesije 2026. godine.

Tramp pozdravio odluku UAE da napuste OPEK

Američki predsednik Donald Tramp pozdravio je odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata o napuštanju Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), ocenivši da to može dovesti do sniženja cene nafte.

- Mislim da je to sjajna odluka. Mislim da će to dovesti do smanjenja cena gasa, cena nafte, svih cena. Oni imaju problema u OPEK-u - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Independent.

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su u utorak da će 1. maja napustiti Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEK i OPEK Plus.

Mediji su ocenili da potez UAE predstavlja težak udarac članicama OPEK i njihovom de fakto lideru, Saudijskoj Arabiji, u vreme kada je rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana izazvao istorijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.

Tramp je prethodno optuživao OPEK za "pljačkanje ostatka sveta" nametanjem "visokih" cena nafte. On je takođe povezao američku vojnu podršku Zalivu sa cenama nafte, rekavši da, dok njegova zemlja brani članice OPEK-a, one "to eksploatišu nametanjem visokih cena nafte".

Zemlje članice OPEK-a proizvodi više od trećine svetske ponude nafte.

Organizacija je osnovana 1960, a zemlje članice su Alžir, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Libija, Nigerija, Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela, a nakon 2016. i velikog pada cena nafte, OPEK je potpisao sporazume sa još 10 zemalja koje proizvode naftu: Rusijom, Azerbejdžanom, Bahreinom, Brunejem, Brazilom, Kazahstanom, Malezijom, Meksikom, Omanom, Južnim Sudanom i Sudanom, stvarajući tako organizaciju OPEK Plus. Svrha organizacije je da se obezbedi stabilizacija tržišta i efikasna, ekonomična i redovna ispoluka goriva.

Ključne stavke od juče

Sumiranjem aktuelnih dešavanja, mogu se sumirati tri ključne stavke od jučerašnjeg dana.

Saslušanje o odbrani

Američki ministar odbrane Pit Hegset je tokom saslušanja u Kongresu oštrog kritikovao protivljenje ratu u Iranu, opisujući zakonodavce koji kritikuju napore kao "najvećeg protivnika". Saslušanje je prvi put da je on svedočio od početka sukoba i dolazi u trenutku kada Bela kuća traži oko 1,5 milijardi dolara za svoj odbrambeni budžet.

Američka blokada

Američki predsednik Donald Tramp i njegovi pomoćnici sastali su se juče sa rukovodiocima energetskih kompanija kako bi razgovarali o merama koje bi mogle biti preduzete da bi se blokada iranskih luka nastavila mesecima, ako je potrebno i kako ograničiti posledice po potrošače. Iranski ministar za naftu, u međuvremenu, pozvao je Irance da smanje potrošnju.

Mirovni pregovori

Pakistan bi mogao da dobije revidirani mirovni predlog Irana do petka, kažu izvori, jer je Tramp odgovorio na trenutni zastoj u mirovnim pregovorima upozoravajući Iran da "bolje uskoro postane pametan", objavljujući lažnu sliku sebe na svojoj platformi Truth Social kako drži pištolj.

Hezbolah krši primirje i "mi im uzvraćamo udarac", kaže Netanjahuov savetnik

U intervjuu za Džima Skiuta sa CNN-a, savetnik za spoljnu politiku izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua, Ofir Folk, okrivio je Hezbolah za obnovu borbi, rekavši da je više puta kršio primirje.

- Hezbolah krši primirje. To nije iznenađujuće i mi im uzvraćamo veoma snažno - rekao je Folk.

Folk je optužio grupu koju podržava Iran da cilja izraelske civile, rekavši da Izrael odgovara napadima na militante Hezbolaha.

- Hezbolah... je držao Liban za taoca poslednjih desetak godina...i oni ciljaju civile, a mi ciljamo teroriste Hezbolaha. To je glavna razlika između nas - kazao je.

SAD "razmatraju" mogućnost smanjenja broja trupa u Nemačkoj

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost smanjenja broja trupa u Nemačkoj, dan nakon što je rekao da nemački kancelar Fridrih Merc "ne zna o čemu priča" o Iranu.

"Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja trupa u Nemačkoj, sa odlukom da se to uradi u narednom kratkom vremenskom periodu", napisao je Tramp na Truth Social u sredu.

Merc je ranije ove nedelje rekao da Iran "ponižava" Sjedinjene Države. U sredu, pre Trampove poslednje objave na Truth Social, kancelar je rekao da je njegov odnos sa američkim predsednikom i dalje "dobar".

Tramp je prezreo evropske saveznike i NATO alijansu zbog onoga što smatra nedovoljnom pomoći u američko-izraelskom ratu protiv Irana. U Nemačkoj se nalazi vazduhoplovna baza Ramštajn, koja je sedište američkih vazduhoplovnih snaga u Evropi - uključujući jedinicu koja obavlja "operacije vazdušnog transporta, desanta i aeromedicinske evakuacije" i objekat Severnoatlantskog saveza.

Kako rastu tenzije oko Irana, izraelska vojska presrela flotilu koja je išla ka Gazi

Dok su tenzije na Bliskom istoku bile usredsređene na Iran, izraelske snage presrele su flotilu pomoći u međunarodnim vodama koja je išla ka Gazi.

U objavi za X, Globalna Sumud flotila je saopštila da su joj se približili vojni gliseri koji su se samoidentifikovali kao "Izrael", a osoblje na gliserima je usmerilo oružje na članove flotile, govoreći im da se pomere na prednji deo plovila.

"Izraelski vojni čamci su ilegalno okružili flotilu u međunarodnim vodama i pretili otmicom i nasiljem", saopštila je flotila u drugoj objavi za X.

Portparol flotile Gur Cabar rekao je za CNN da do sada nije bilo potvrđenih pritvaranja, ali da je kontakt sa izraelskim snagama ostvaren u 20:47 po grčkom vremenu (13:47 po istočnom vremenu), 671 milju od Izraela.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je na X saopštilo da se ukrcalo na "flotilu za PR trik" i tvrdilo da je na brodu pronašlo "kondome i drogu". Portparol flotile nazvao je izraelsku tvrdnju i prateći video "dezinformacijama" i rekao da to nije povezano sa brodovima flotile.

Video sa flotile snimljen iz jednog od njenih brodova prikazuje radio sa glasom koji dopire iz njega i predstavlja se kao izraelska mornarica.

"Molimo vas da promenite kurs i vratite se u svoju luku porekla", navodi se.

Grinpis je potvrdio da je njihov pridruženi brod Arktik Sanrajz primio radio upozorenje i da je kontakt izgubljen sa nekoliko brodova flotile nakon što su komunikacioni kanali bili ometani.

Flotila je isplovila iz Barselone 12. aprila, kao "pažljivo strukturirana civilna intervencija u trenutku eskalacije nasilja i humanitarne krize", prema njihovoj veb stranici. Globalna Sumud flotila je ranije pokušavala da dopremi pomoć u Gazu. U oktobru prošle godine, presrele su je izraelske snage. Tom prilikom, mornarica se ukrcala na brodove i privela stotine ljudi, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg.

INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) 30. април 2026.

Autor: D.Bošković