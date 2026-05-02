OPERACIJA 'GERONIMO': Kako je CIA ušla u trag najtraženijem čoveku sveta

U rano jutar 2. maja 2011. godine, svet je obišla vest koju su mnogi čekali čitavu deceniju: Osama bin Laden je mrtav. Iza preciznog vojnog udara u pakistanskom gradu Abotabadu krili su se godine mukotrpnog obaveštajnog rada, digitalne forenzike i strateškog strpljenja.

Iako je Bin Laden bio u fokusu američkih službi još od devedesetih, ključni preokret dogodio se identifikacijom njegovog glavnog kurira. CIA je godinama pratila operativni pseudonim (kunya) koji je na kraju povezan sa stvarnim imenom.

Do kasne 2010. godine, obaveštajni podaci locirali su kurira u neobičnom objektu u Abotabadu, oko 50 kilometara severno od Islamabada. Rezidencija je odmah privukla pažnju analitičara zbog svojih ekstremnih mera bezbednosti, visoki zidovi opasani bodljikavom žicom,neprozirni prozori i odsustvo internet i telefonskih linija,spaljivanje smeća umesto redovnog odnošenja, što je sugerisalo da stanari kriju apsolutno sve.Vlasnici objekta nisu imali jasne izvore prihoda koji bi opravdali posedovanje takve vile, što je navelo obaveštajnu zajednicu a zaključak da se u njoj krije „meta visokog značaja“.Pripreme za akciju bile su podjednako rigorozne kao i samo prikupljanje podataka. Američke snage su izgradile repliku kompleksa u prirodnoj veličini sa pokretnim unutrašnjim zidovima kako bi se timovi pripremili za svaku moguću konfiguraciju prostorija.

Predsednik SAD je 29. aprila odobrio „hirurški napad“. Cilj je bio jasan: minimizirati kolateralnu štetu i potvrditi identitet mete.

Helikopteri su stigli u kompleks 2. maja u 00:30 po lokalnom vremenu. Uprkos padu jednog od helikoptera, misija nije prekinuta. Bin Laden je lociran i ubijen u roku od samo devet minuta.Analiza zaplenjenih materijala otkrila je šokantnu činjenicu: Bin Laden je planirao beg. Dokumenti, koje je nedavno objavila Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe (DNI), pokazuju da je lider al-Kaide bio u ozbiljnom sukobu sa braćom koja su ga skrivala osam godina.

U pismu od 14. januara 2011. godine, Bin Laden priznaje „težak teret“ koji su braća nosila, nakon što su mu oni, iscrpljeni pritiskom, uputili oštre reči. Dogovoreno je da se Bin Laden i njegova porodica isele, a primopredaja dužnosti novim čuvarima bila je zakazana za septembar 2011. godine.

Da je operacija odložena za samo nekoliko meseci, istorija bi verovatno imala potpuno drugačiji epilog.Smrt Osame bin Ladena označila je najznačajniju pobedu u kampanji protiv al-Kaide. Kao osnivač i jedini emir organizacije, Bin Laden je bio odgovoran za njenu harizmu, prikupljanje sredstava i fanatični fokus na napade na SAD.

Iako je bio u izolaciji, zaplenjeni materijali potvrđuju da je do poslednjeg dana bio aktivan lider, šaljući strateška i taktička uputstva svojim sledbenicima. Njegovom eliminacijom, al-Kaida je izgubila svog ideološkog i operativnog arhitektu.

