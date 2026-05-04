U srcu Kavkaza, u regionu koji se decenijama smatrao neosvojivom tvrđavom ruskog uticaja, danas se ispisuje nova istorija. Jermenija je domaćin samita Evropske političke zajednice (EPZ), okupljajući lidere 40 država u trenutku koji mnogi analitičari opisuju kao definitivan geopolitički zaokret.

Dok ruska senka nad Kavkazom bledi, jermenska prestonica postala je epicentar evropske diplomatije. Prisustvo najmoćnijih figura Zapada na tlu bivšeg sovjetskog saveznika signalizira tektonsku promenu u arhitekturi bezbednosti starog kontinenta. Posebnu pažnju privlači učešće Kanade, što dodatno naglašava globalni značaj ovog skupa i odlučnost da se podrži jermenski suverenitet u jeku tenzija sa Moskvom.

Svet nastavlja dalje – bez Rusije

Glavna tema razgovora, osim bezbednosti i energetske stabilnosti, jeste tiha, ali očigledna izolacija Kremlja. Činjenica da se ovoliki broj lidera okupio upravo u Jermeniji, zemlji koja je decenijama bila oslonjena na ruske vojne garancije, govori više od bilo kog zvaničnog saopštenja.

„Ovo nije samo sastanak o saradnji; ovo je dokaz da se svet kreće napred i da Rusija više nije nezaobilazan faktor čak ni u svom neposrednom komšiluku,” prokomentarisao je jedan od diplomata na marginama samita.

Dok Jerevan bira svoj put ka Zapadu, ovaj samit služi kao jasan indikator i za ostale zemlje koje balansiraju između Istoka i Zapada. Evropska politička zajednica se ovim činom pozicionirala kao platforma koja nudi alternativu i stabilnost, ostavljajući Moskvu da posmatra sa distance kako njeni najstariji saveznici traže sigurnost u novim partnerstvima.

Zaključak današnjeg dana je nedvosmislen: Jermenija je izabrala budućnost, a Evropa je došla da je podrži. Ruska izolacija više nije samo ekonomska ili retorička – ona je sada i geografski opipljiva.