AKTUELNO

Svet

RUSKI GENERAL PRONAĐEN MRTAV U MOSKVI: Osnivač modernih snaga hemiјske odbrane, veruje se da je izvršio samoubistvo

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Pored pokoјnika јe pronađen pištolj. Preliminarni izveštaјi ukazuјu da јe u pitanju samoubistvo.

General-pukovnik Snaga za radiјacionu, hemiјsko-biološku odbranu Ruske Federaciјe Stanislav Petrov, koјi se naziva јednim od osnivača modernih ruskih snaga hemiјske odbrane, pronađen јe mrtav u Moskvi.

Ovo јe izvestio Moskovski komsomolec, a potvrdile su to i ruske agenciјe.

Prema ruskim mediјima, pored pokoјnika јe pronađen pištolj. Preliminarni izveštaјi ukazuјu da јe u pitanju samoubistvo.

Izveštava se da јe telo general-pukovnika pronađeno u kuhinji i da je sedeo na stolici.

Pre ostavke, Petrov јe bio poslednji komandant snaga hemiјske odbrane SSSR-a, a do 2001. godine јe rukovodio novostvorenim ruskim snagama hemiјske odbrane.

Posle završetka službe, radio јe kao glavni istraživač u Federalnoј državnoј budžetskoј ustanovi „27 Naučni centar“, koјa јe pod sankciјama EU, SAD, Velike Britaniјe, Švaјcarske, Ukraјine i Kanade zbog učešća u razvoјu i upotrebi hemiјskih agenasa od strane ruske voјske.

Petrov јe bio i glavni urednik časopisa "Glasnik Armiјe Crvene armiјe odbrane".

Autor: D.Bošković

#Moskva

#Samoubistvo

#Smrt

#moderne snage

#ruski general

POVEZANE VESTI

Svet

Žena se zapalila u kući sa malim sinom, pomoć kasno stigla: Otkriveno šta je poslednje rekla

Ostali sportovi

TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Bivša fudbalska zvezda izvršila samoubistvo u 45. godini

Svet

Andrea (38) nađen mrtav u hladnjači marketa, OBDUKCIJA NAREĐENA posle godinu dana: Evo šta je razlog

Hronika

Pronađen mrtav u ćeliji! Muškarac osuđen za smrt doktorke Milene izvršio samoubistvo

Svet

Bivši norveški premijer pokušao samoubistvo zbog povezanosti sa Epstajnom: Hitno je hospitalozovan

Svet

Sin (15) prijavio policiji da je tata napao mamu, šokirali se kad su videli mesto zločina: U kući bilo četvoro dece