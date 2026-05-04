Volc: SAD sa arapskim zemljama pripremaju rezoluciju osude Irana u SB UN

Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje iz regiona Pesrijskog zaliva pripremaju rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog moreuza nakon američko-izraelskog vojnog napada, izjavio je danas američki ambasador pri UN Majk Volc.

On je rekao da će pregovori o rezoluciji biti održani ove nedelje, nakon što su stalne članice SB UN Rusija i Kina prošlog meseca blokirale rezoluciju kojom je Vašington želeo da "podstakne međunarodne napore za obnavljanje slobodne plovidbe Ormuzom", prenosi Rojters.

"SAD zajedno sa Bahreinom pripremaju novu rezoluciju, uz doprinos Kuvajta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije sa ciljem da se zahteva da Iran prekine napade na trgovačke brodove i pokušaje uvođenja taksi na plovidbu tim plovnim putem", rekao je Volc u razgovoru sa novinarima.

Volc je rekao da je nacrt rezolucije "užeg obima u odnosu na prethodnu neuspelu rezoluciju" i da dolazi u vreme dok je na snazi prekid vatre sa Iranom.

