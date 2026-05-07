PUCNJAVA ISPRED RESTORANA U CENTRU GRADA, TROJE MRTVIH! Čovek ubio ženu i ćerku, pa sebe, pronađeno oproštajno pismo! Horor u Lincu

U centru Linca, ispred jednog restorana, došlo je do dvostrukog ubistva i naknadnog samoubistva, javljaju austrijski mediji. Prema navodima medija, počinilac bi mogao biti otac i suprug žrtava.

Kako prenosi list Kronen Zeitung, stariji muškarac (90) je ispred restorana "Liftner" u Lincu navodno upucao svoju suprugu i ćerku, nakon čega je izvršio samoubistvo. Policija je saopštila da ne postoji dalja opasnost po stanovništvo.

Reports that a man shot his wife and daughter in front of the traditional Lüftner inn in Linz, Austria and then committed suicide.

S: https://t.co/qA57aelE7B

Location: https://t.co/KuDEJdBUqd pic.twitter.com/bxi3ghqUnx — OSGINT (@posted_news) 07. мај 2026.

Pucnjava se dogodila oko 13.30 časova. Svedoci su u prvi mah mislili da se radi o petardama. Intervencija nadležnih službi je i dalje u toku.

BREAKING: Three people have reportedly been killed in a shooting outside a restaurant in the Austrian city of Linz, according to Reuters.



🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/WBp0xn9C4S — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 07. мај 2026.

Prema navodima lista "Kronen Zeitung", pucnjavi je prethodio porodični sukob. Policijski izvori navode da za stanovništvo trenutno ne postoji opasnost, a oružje kojim je zločin počinjen pronađeno je na parkingu.

Prema informacijama "Kronen Zeitung", motiv bi mogao da bude spor oko nasledstva. Pronađeno je i oproštajno pismo. Na parkingu su postavljeni paravani i šatori, a područje je široko blokirano. Stanovnici kvarta Urfahr kažu da su u šoku i da su uplašeni.

BREAKING🚨Three dead after shooting in one of Austria's largest citieshttps://t.co/xhfx18GH4E — GB News (@GBNEWS) 07. мај 2026.

- Već me je nekoliko ljudi zvalo da pitaju da li sam još živa - rekla je jedna žena.

- Bilo je mnogo pucnjeva. Konobarica je odmah pobledela i sve zaključala - rekla je Adelheit S. (84) Ona je u tom trenutku bila u gostionici.

Erste Details beim Doppelmord in Linz! Bei dem Schützen dürfte es sich um den Vater und Ehemann der Opfer handeln. https://t.co/eL00Ar80hT pic.twitter.com/mUctqErMHJ — Kronen Zeitung (@krone_at) 07. мај 2026.

Nakon toga, puštena je da izađe tek nakon pola sata, ali je izlaz bio ograničen. Na parkingu, gde je bilo omogućeno kretanje samo u jednom pravcu, pružao se jeziv prizor - tri beživotna tela.

Autor: A.A.