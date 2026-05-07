PUCNJAVA ISPRED RESTORANA U CENTRU GRADA, TROJE MRTVIH! Čovek ubio ženu i ćerku, pa sebe, pronađeno oproštajno pismo! Horor u Lincu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein ||

U centru Linca, ispred jednog restorana, došlo je do dvostrukog ubistva i naknadnog samoubistva, javljaju austrijski mediji. Prema navodima medija, počinilac bi mogao biti otac i suprug žrtava.

Kako prenosi list Kronen Zeitung, stariji muškarac (90) je ispred restorana "Liftner" u Lincu navodno upucao svoju suprugu i ćerku, nakon čega je izvršio samoubistvo. Policija je saopštila da ne postoji dalja opasnost po stanovništvo.

Pucnjava se dogodila oko 13.30 časova. Svedoci su u prvi mah mislili da se radi o petardama. Intervencija nadležnih službi je i dalje u toku.

Prema navodima lista "Kronen Zeitung", pucnjavi je prethodio porodični sukob. Policijski izvori navode da za stanovništvo trenutno ne postoji opasnost, a oružje kojim je zločin počinjen pronađeno je na parkingu.

Prema informacijama "Kronen Zeitung", motiv bi mogao da bude spor oko nasledstva. Pronađeno je i oproštajno pismo. Na parkingu su postavljeni paravani i šatori, a područje je široko blokirano. Stanovnici kvarta Urfahr kažu da su u šoku i da su uplašeni.

- Već me je nekoliko ljudi zvalo da pitaju da li sam još živa - rekla je jedna žena.

- Bilo je mnogo pucnjeva. Konobarica je odmah pobledela i sve zaključala - rekla je Adelheit S. (84) Ona je u tom trenutku bila u gostionici.

Nakon toga, puštena je da izađe tek nakon pola sata, ali je izlaz bio ograničen. Na parkingu, gde je bilo omogućeno kretanje samo u jednom pravcu, pružao se jeziv prizor - tri beživotna tela.

Autor: A.A.

