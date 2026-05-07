AKTUELNO

Svet

Drama u Hagu: U sedištu holandske vladajuće stranke došlo do eksplozije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

U sedištu najveće holandske stranke D66 u Hagu došlo je do eksplozije u kojoj nije bilo povređenih, prenosi Rojters.

Policija je uhapsila osumnjičenog za postavljanje eksploziva.

Premijer Holandije i lider stranke D66 Rob Džeten rekao je da je eksploziv bio sačinjen od vatrometa i da je ubačen u prostorije stranke kroz poštansko sanduče nešto nakon 9 sati večeras.

On je taj čin opisao kao "kukavički pokušaj uznemiravanja".

Partija centra D66 ostvarila je pobedu na parlamentarnim izborima prošle godine.

Sedište te stranke takođe je oštećeno tokom anti-imigrantskih protesta prošle godine, kada su razbijeni prozori zgrade u kojoj se nalaze prostorije stranke.

pročitajte još

VOJSKA NIGERIJE OSLOBODILA SEDMORO DECE I DVE ŽENE: Kidnapovani prošlog meseca iz sirotišta

Autor: Marija Radić

#Eksplozija

#Hag

#Hapšenje

#Holandija

#stranka

POVEZANE VESTI

Region

Dete poginulo u požaru! Došlo je do eksplozije, povređene su i dve žene

Svet

PRVI SNIMAK S MESTA EKSPLOZIJE U RIMU! Kamen na kamenu nije ostao: Vatrogasci spasavaju čoveka iz ruševina (VIDEO)

Politika

ZAKAZANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SNS! Sutra tačno u 9 sati u sedištu stranke

Društvo

SAZNAJEMO: Velika eksplozije u Libanu kod baze u kojoj se nalaze pripadnici Vojske Srbije

Hronika

EKSPLOZIJA U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU! Drama na Bežanijskoj kosi: Podmetnut požar ili slučajni incident?

Svet

Nova serija zemljotresa na Tajvanu - Naneta manja šteta