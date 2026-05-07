Drama u Hagu: U sedištu holandske vladajuće stranke došlo do eksplozije

U sedištu najveće holandske stranke D66 u Hagu došlo je do eksplozije u kojoj nije bilo povređenih, prenosi Rojters.
Policija je uhapsila osumnjičenog za postavljanje eksploziva.
Premijer Holandije i lider stranke D66 Rob Džeten rekao je da je eksploziv bio sačinjen od vatrometa i da je ubačen u prostorije stranke kroz poštansko sanduče nešto nakon 9 sati večeras.
On je taj čin opisao kao "kukavički pokušaj uznemiravanja".
Partija centra D66 ostvarila je pobedu na parlamentarnim izborima prošle godine.
Sedište te stranke takođe je oštećeno tokom anti-imigrantskih protesta prošle godine, kada su razbijeni prozori zgrade u kojoj se nalaze prostorije stranke.
