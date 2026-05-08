Dete (4) skočilo sa 2. sprata! Mališan bežao od požara, prolaznici zatekli potresan prizor

Dete (4) teško je povređeno kada se juče bacilo sa 2. sprata zgrade u Moskvi kako bi pobegao od požara koji je izbio u stanu.

Povređenog mališana na tlu je zatekao slučajni prolaznik, koji je potom ugledao plamen kako guta stan. Čovek je uspeo da se sa spoljne strane, popne do stana, uđe kroz prozor, a potom da aparatom za gašenje lokalizuje požar.

U stanu je pronašao još jedno dete koje, srećom, nije bilo povređeno.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do izbijanja požara.

Prema navodima medija, požar je izbio u kuhinji u stanu na 2. spratu u petospratnici u ulici Stepana Šutova.

Navodno roditelji mališana nisu bili kod kuće kada je došlo do incidenta.

Povređeno dete je hitno prevezeno u bolnicu.

U toku je istraga.

