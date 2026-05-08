IMA MRTVIH U IZRAELSKIM NAPADIMA NA LIBAN: Najmanje 11 ljudi ubijeno, a osam povređeno

Najmanje 11 ljudi ubijeno je danas, a osam ih je povređeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Kako je navelo Ministarstvo, u napadu na mesto Tura u okrugu Tir ubijene su četiri osobe, među kojima dve žene, a osam je ranjeno, prenela je Al Džazira.

U izraelskim vazdušnim udarima na grad as-Sultanijah takođe su poginule četiri osobe, javila je libanska nacionalna novinska agencija NNA.

Troje ljudi poginulo je u selu al-Zahrani, kada je pogođen auto na putu, a među stradalima je i vozač motocikla koji je prolazio u trenutku napada.

Kako se navodi, izraelske snage takođe su napale Čakru, Barašit i Safad al-Batik u okrugu Bint Džbeil.

Autor: Marija Radić