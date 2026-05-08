AKTUELNO

Svet

IMA MRTVIH U IZRAELSKIM NAPADIMA NA LIBAN: Najmanje 11 ljudi ubijeno, a osam povređeno

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar ||

Najmanje 11 ljudi ubijeno je danas, a osam ih je povređeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Kako je navelo Ministarstvo, u napadu na mesto Tura u okrugu Tir ubijene su četiri osobe, među kojima dve žene, a osam je ranjeno, prenela je Al Džazira.

U izraelskim vazdušnim udarima na grad as-Sultanijah takođe su poginule četiri osobe, javila je libanska nacionalna novinska agencija NNA.

Troje ljudi poginulo je u selu al-Zahrani, kada je pogođen auto na putu, a među stradalima je i vozač motocikla koji je prolazio u trenutku napada.

Kako se navodi, izraelske snage takođe su napale Čakru, Barašit i Safad al-Batik u okrugu Bint Džbeil.

pročitajte još

UŽIVO! KRIZA NA BLISKOM ISTOKU NE JENJAVA: SAD napale iranske tankere, a iranski čamci američke brodove, oglasio se Rubio

Autor: Marija Radić

#Iran

#Izrael

#liban

#mrtvi

#napadi

POVEZANE VESTI

Svet

Najmanje pet ljudi ubijeno, 13 ranjeno u izraelskom napadu na libanski grad Sidon

Svet

Najmanje 20 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze

Svet

IZRAEL I PALESTINCI: Ubijeno najmanje 40 ljudi u napadima na sigurnu zonu Gaze

Svet

MASAKR: U izraelskim napadima u Pojasu Gaze za 48 sati ubijeno čak 1.000 ljudi

Svet

Šest osoba poginulo u izraelskim napadima na jug Libana

Svet

Najmanje 11 mrtvih, više od 80 povređenih u izraelskim napadima na jugu Libana