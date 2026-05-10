Pepeo pokojnog muža pomešala sa psećim izmetom, a ostatak pojela: Nakon njegove smrti otkrila gorku istinu o suprugu, pa povukla šok potez

Jedna žena je mislila da je imala savršen brak, a onda je nakon suprugove smrti otkrila šokantnu istinu.

Džesika Vajt iz Kalgarija bila je 17 godina u braku sa Šonom i verovala da imaju savršen porodični život. Međutim, nakon njegove iznenadne smrti na poslovnom putu u Teksasu, otkrila je šokantnu istinu.

Pokušavajući da pronađe kontakt bolnice, uzela je njegov iPad i naišla na sajtove za eskort i prepisku s drugim ženama. Ubrzo je otkrila dvostruki život svog supruga, zbog čega je napisala knjigu "Vodič udovice za mrtvo ko*ile", u kojoj je podelila svoju priču.

Nakon nesreće saznala za afere

"Svet koji je Šon izgradio na površini – njegova karijera, naša porodica, naš prelep dom – sve to je bilo usklađeno po veličini i obimu sa njegovim 'podzemnim' aktivnostima", napisala je Džesika u knjizi u kojoj je takođe otkrila da je njen naizgled savršeni suprug bio zavisnik od korišćenja se*sualnih usluga, kao i da je njegov "posao noću" zapravo podrazumevao fotografisanje i snimanje odnosa sa prostitutkama.

Džesika i Šon Vajt upoznali su se dok su predavali u Japanu, venčali se 1998. godine i dobili sina Daša. Nakon selidbe u Kanadu, Šon je počeo da radi kao menadžer u Denveru, gde je zbog posla tri nedelje mesečno boravio u studentskom stanu. Iako su imali povremene nesuglasice, Džesika je verovala da im brak funkcioniše – sve dok nije otkrila da ju je Šon varao sa koleginicom.

Pepeo pomešala sa psećim izmetom

Istina je isplivala nakon njegove smrti, kada je pronašla sumnjive troškove s njegovih kreditnih kartica, a prevaru je potvrdio i zajednički prijatelj. Ponesena besom, Džesika je u znak osvete njegov pepeo iznela u baštu i pomešala s psećim izmetom. Kasnije ju je obuzela griža savesti – pa je deo preostalog pepela čak i pojela.

"Ostaci su mi bili na vrhovima prstiju, grublji od praška za pecivo, zrnastiji od soli. Mešaju se sa suzama i blatom na zadnjem delu mog jezika dok gutam", opisala je u svojoj knjizi priznavši da je bila "odsečena od stvarnosti nakon njegove smrti," prenosi Dejli Mejl.

Pronašla pornografske materijale

Šokantna otkrića za Džesiku Vajt nisu stala ni nakon suprugove smrti. Kada je otišla da raščisti Šonov studentski stan u Denveru, pronašla je njegov laptop na kojem je bilo više od sto sati pornografskih snimaka – na kojima je on zabeležio intimne odnose s ljubavnicama i prostitutkama.

Džesika je satima gledala te snimke pokušavajući da pronađe smisao u svemu što je saznala, ali ju je sve to psihički potpuno slomilo. U jednom trenutku su je, kako je priznala, obuzele i samoubilačke misli – i tada je odlučila da prekine s analiziranjem prošlosti i pokuša da krene dalje.

- Lagala bih kad bih rekla da nisam zamišljala kako bi to bilo dobro - priznala je i dodala da je shvatila da mora da se posveti njihovom sinu Dašu.

- On nije bio samo lažov, varalica i izdajica. Bio je dobar sin, koji je voleo i poštovao svoje roditelje. Bio je i otac pun ljubavi za Daša. Njegove kolege su ga poštovale - navela je Džesika u svojoj knjizi i dodala da je sada u vezi sa drugim muškarcem, kao i da pokušava drugima da pomogne da prihvate ličnu tugu.

- Osećam se bolje i snažnije nego ranije, ali i dalje plačem skoro svakog dana i još se osećam kao da je deo mene umro. Zato što deo mene koji je postojao u Šonu jeste - istakla je ona.