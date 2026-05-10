POČELO SUĐENJE ZA ZLOČINE POD VLADAVINOM AL ASADA! Sud u Damasku optužio njegovog rođaka za ubistvo i mučenje sirijskog naroda

Četvrti krivični sud u Damasku održao je danas drugo ročište u procesu protiv Atefa Nadžiba, rođaka bivšeg sirijskog predsednika Bašara al Asada, optuženog za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom gušenja protesta u pokrajini Dara 2011. godine.

Sud je saopštio da će se postupak protiv više optuženih koji su u bekstvu, uključujući Bašara al Asada, njegovog brata Mahera al- sada i drugih bivših bezbednosnih zvaničnika, voditi u odsustvu, uz oduzimanje građanskih prava i stavljanje njihove imovine pod upravu države, prenosi Sana.

Hapsili i zlostavljali decu

Tokom ročišta tužilaštvo je Nadžiba teretilo za ubistva, mučenje, proizvoljna hapšenja i upotrebu prekomerne sile protiv civila, uključujući događaje povezane sa protestima kod džamije Al-Omari u Dari, koji se smatraju jednim od ključnih trenutaka početka sirijskog ustanka.

U optužnici se navodi da su službe bezbednosti 2011. godine hapsile decu zbog ispisivanja antirežimskih slogana, nakon čega su bila izložena fizičkom i psihološkom mučenju, uključujući mučenju elektrošokovima i teškom prebijanju.

Predstavnik javnog tužilaštva Omar Mahmud Al Radi izjavio je da događaji u Dari predstavljaju "početak duge istorije kršenja zakona nad civilima" i naglasio da se zločini za koje se optuženi terete smatraju zločinima protiv čovečnosti koji ne podležu zastarelosti niti amnestiji.

Sud je naveo da postupak vodi u okviru tranzicione pravde i u skladu sa sirijskim zakonodavstvom i međunarodnim humanitarnim pravom.

Autor: Iva Besarabić

