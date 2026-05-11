AKTUELNO

Svet

ŽESTOKA PUCNJAVA U NICI: Ima mrtvih i ranjenih

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Michel Euler ||

U francuskom gradu Nici došlo je do žestoke pucnjave u kojoj ima mrtvih i ranjenih.

U toku je intervencija u četvrti Mulen u Nici.

Prema informacijama do kojih je došao Le Parisien, u pucnjavi koja se dogodila ovog ponedeljka četiri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok je jedna osoba ubijena.

Na mreži X, prefekt departmana Primorski Alpi navodi da je u toku intervencija snaga reda i hitnih službi nakon pucnjave. On moli stanovnike da izbegavaju taj sektor kako ne bi ometali operacije koje su u toku.

Autor: Iva Besarabić

#Francuska

#Nica

#Pucnjava

#mrtvi

#ranjeni

POVEZANE VESTI

Svet

Pucnjava na univerzitetu u Americi: Ima mrtvih i ranjenih

Svet

Pucnjava u Londonu: Ima mrtvih i ranjenih

Svet

Teroristički napad u Moskvi: Ima mrtvih i ranjenih

Region

Horor u Sanskom Mostu: Pucnjava u Gimnaziji, ima mrtvih

Hronika

PUCNJAVA U MAJDANPEKU! Muškarac se posvađao sa komšijom, pa zapucao iz puške: Ima mrtvih

Svet

IMA MRTVIH I RANJENIH! Pucnjava na američkom univerzitetu (FOTO+VIDEO)