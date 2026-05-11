Sprečen teroristički napad! Na meti bili 'nevernici'- tržni centar, bar ili policijska stanica

Mete su bili tržni centar, bar ili policijska stanica - sedamnaestogodišnjak je navodno planirao teroristički napad u srcu Hamburga, javlja Bild.

Tužilaštvo je u ponedeljak saopštilo da veruje da je tinejdžer nameravao da ubije neodređen broj "nevernika" pomoću eksplozije, Molotovljevih koktela ili nožem.

Sirijski državljanin se sada nalazi u istražnom zatvoru. Nalog za hapšenje izdat je na zahtev kancelarije Generalnog tužioca zbog sumnje na pripremanje terorističkog napada i finansiranje terorizma, navodi Bild.

Meta: "Nevernici"

Prema navodima istražitelja, sedamnaestogodišnjak je navodno nabavio predmete koji uključuju univerzalno đubrivo, tečnost za paljenje roštilja, fantomku i nož.

Specijalne jedinice hamburške policije uhapsile su ga 7. maja. Pomenuti predmeti su zaplenjeni tokom pretresa njegovog prebivališta.

Prema trenutnim saznanjima, veruje se da je teroristička organizacija Islamska država (ISIS) poslužila kao inspiracija za sumnju na planirani napad.

Vlasti su navele da je uspeh istrage u velikoj meri rezultat informacija koje su dostavile Savezna obaveštajna služba (BND), Savezna kancelarija za zaštitu ustava (BfV), kao i istraga Savezne kriminalističke policije (BKA) i hamburške Državne kriminalističke policije (LKA).

Prethodno je kancelarija Generalnog tužioca već bila naložila psihijatrijsko veštačenje mlade osobe u drugom postupku koji se ticao mogućih kršenja Zakona o udruženjima.

Autor: S.M.