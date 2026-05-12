'VELIKE STVARI ĆE SE DESITI' Tramp: Radujem se susretu sa Sijem, liderom koga svi poštuju

Američki predsednik Donald Tramp je saopštio da se "veoma raduje svom putovanju u Kinu", kako je rekao, "neverovatnu zemlju", i susretu koji će imati sa "liderom, predsednikom Si Đinpingom koga svi poštuju".

"Velike stvari će se desiti za obe zemlje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da će, na poziv kineskog predsednika, Tramp boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 13. do 15. maja.

Predsednici Kine i SAD razmeniće mišljenja o bilateralnim vezama, svetskom miru i razvoju tokom predsetojećeg susreta u Pekingu, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Điakun.

Ranije su visoki američki zvaničnici za Blumberg izjavili da bi Tramp trebalo tokom sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Pekingu da pokrene pitanje kineskog odnosa prema Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, ali i retkih zemnih metala.

Autor: Marija Radić