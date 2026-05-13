AKTUELNO

Svet

Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Teheran: Građani u strahu od novih potresa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio je tokom noći Tehran, saopštio je Američki geološki zavod (USGS), dok su evropski seizmološki centri i iranski državni mediji procenili jačinu na između 4,5 i 4,6 stepeni.

Epicentar potresa bio je istočno od Teherana, u blizini grada Damavand, na granici provincija Teheran i Mazandaran, prenosi Njujork tajms.

Iranski mediji naveli su da je podrhtavanje tla trajalo oko deset sekundi.

Za sada nema izveštaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti.

Stanovnici različitih delova grada izjavili su da su osetili snažno ljuljanje zgrada, a pojedini su u prvi mah pomislili da je reč o novom napadu.

Teheran, sa oko 15 miliona stanovnika, nalazi se u seizmički aktivnom području i povremeno je pogođen zemljotresima srednjeg intenziteta.

Autor: Marija Radić

#Iran

#Teheran

#Zemljotres

#potres

#ŠTETA

POVEZANE VESTI

Svet

Zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihteru pogodio Kipar

Svet

Zemljotres jačine 5.2 stepena pogodio Rumuniju

Svet

Zemljotres pogodio Filipine: Očekuje se još potresa!

Svet

Treslo se tlo: Zemljotres jačine 4,5 pogodio zapad Kalifornije!

Svet

Snažan zemljotres pogodio Čile: Epicentar potresa bio jugoistočno od grada Antofagasta

Svet

TRESLO SE TLO: Snažan zemljotres pogodio Japan