Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Teheran: Građani u strahu od novih potresa

Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio je tokom noći Tehran, saopštio je Američki geološki zavod (USGS), dok su evropski seizmološki centri i iranski državni mediji procenili jačinu na između 4,5 i 4,6 stepeni.

Epicentar potresa bio je istočno od Teherana, u blizini grada Damavand, na granici provincija Teheran i Mazandaran, prenosi Njujork tajms.

Iranski mediji naveli su da je podrhtavanje tla trajalo oko deset sekundi.

Za sada nema izveštaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti.

Stanovnici različitih delova grada izjavili su da su osetili snažno ljuljanje zgrada, a pojedini su u prvi mah pomislili da je reč o novom napadu.

Teheran, sa oko 15 miliona stanovnika, nalazi se u seizmički aktivnom području i povremeno je pogođen zemljotresima srednjeg intenziteta.

Autor: Marija Radić