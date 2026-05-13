Nestao dečak (5), velika potraga u toku: Otac popravljao ogradu, mališana u trenutku više nije bilo

Malom Aleksandru, petogodišnjem dečaku, od sinoć se gubi svaki trag.

Mališan je misteriozno nestao na području Sibinja u Rumuniji, dok je stajao nekoliko metara od svog oca.

Od utorka od 18 časova brojni spasioci, volonteri, helikopteri i psi tragači pretražuju teren u potrazi za dečakom, ali do sada nisu pronašli nijedan trag.

Mališan je stajao na obodu šume dok je njegov otac popravljao ogradu. Zanesen poslom, otac nije ni primetio da je dete nestalo. Niko ne zna u kom pravcu je otišao, a strah je iz časa u čas sve jači, jer je ranije prijavljeno da ima medveda u šumi.

Spasioci od jutros ulaze u sve gušće predele šume tragajući za dečakom, ali kako koji sat prolazi, nade da će dete pronaši su sve manje.

Više stotina ljudi, sa psima tragačima, pretražuje izuzetno pošumljeno područje, ali do sada nisu naišli ni na jedan trag koji bi mogao da otkrije gde je dete.

- Prešli smo sve, ekipe su češljale šumu sa obe strane reke. Jedni su otišli levo, drugi desno... Jako je zahtevna potraga, šuma je gusta, puna blata, teren je nepristupačan. Puno je žbunja i blata. Aleksandra smo dozivali, svuda gledamo, zavlačimo se u svaki ćošak - kažu meštani uključeni u potragu.

Ističu da je u pitanju veoma izazovan teren, pun brda i dolina.

- Tu je i potok, sve smo gledali, ali ništa nismo pronašli, nikakav trag - rekao je zamenik gradonačelnika Pol Bucurenciju za rumunske medije.

Aleksandrov otac je poznat i poštovan poljoprivrednik u ovom delu Rumunije. Juče je, zajedno sa sinom, otišao da popravlja ogradu uz samu ivicu šume.

- Nemam pojma šta se dogodilo. Ovde sam od sinoć i ne idem kući, ne idem nigde dok ga ne pronađem - rekao je Toma Zerestra otac nestalog mališana.

Toma je veoma poštovan među lokalcima jer je, nakon povratka iz Kolumbije, mnogo uložio u stočarstvo u Sebešu de Žosu, pa se sinoć, kada je podignuta uzbuna, cela zajednica mobilisala.

- U šumi je puno šipražja, mesta gde malo dete može da se zavuče, a vi da prođete pored njega i da ga ne primetite. Potragu otežava i kiša, ali mi nastavljamo potragu dokle god ga ne pronađemo - kažu Tomine komšije.

Aktiviran je i Amber Alert, a policija je zamolila građane da im odmah jave ako negde uoče dete.

- Područje pretrage smo podelili u nekoliko sektora. Helikopter takođe nadleće područje, a ljudi peške nastavljaju potragu - rekao je Čestor Ivanca, načelnik sektora za vanredne situacije.

Spasioci koriste i termovizijske kamere, a od jutros su na terenu i psi tragači. U potrazi će biti korišćeni i dronovi.

- Dron nam može dati neki signal, ali nakon ovoliko sati brinemo mnogo... Bilo je hladno, on je dete - rekao je Dan Popesku, šef Gorske službe spasavanja u Sibinju.

Aleksandar je visok oko metar i ima kratku braon kosu. U trenutku nestanka nosio je sivi donji deo trenerke, plavi duks i bele patikice.

Njegov otac je rekao da više govori engleski i španski, maternje jezike njegove majke, a mnogo manje rumunski, jer ga je slabo učio. Istakao je i da dete nema iskustva boravka u prirodi.

Autor: Marija Radić