Jermenija bira sopstveni put: Pašinjan odbio ulogu 'cenzora' i jasno definisao odnos sa Moskvom

Odnosi između Jerevana i Moskve prolaze kroz ozbiljne potrese, a jermenski premijer Nikol Pašinjan odlučio je da više ne bira reči kada odgovara na kritike iz Kremlja.

Povodom negodovanja Rusije zbog posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Jerevanu, Pašinjan je poručio da ne namerava da igra ulogu „međunarodnog cenzora“. On je podsetio da se često dešavalo da ruski predsednik u njegovom prisustvu daje oštre izjave o drugim zemljama, ali da niko nikada nije očekivao da on na to reaguje, pa stoga ne vidi zašto bi sada situacija bila drugačija.

Pašinjan se osvrnuo i na Putinovu metaforu o „razvodu“ između dve zemlje, istakavši da se u Briselu ili Moskvi često mešaju međudržavni odnosi sa brakom. On je bio jasan u stavu da se Jermenija u svojim odlukama vodi isključivo državnom logikom i interesima, a ne emocijama koje prate bračne odnose. Ovim je praktično stavio do znanja da su stara pravila savezništva na Kavkazu počela duboko da se menjaju.

Kada je reč o samoj Ukrajini, stav jermenskog premijera je postao potpuno transparentan. Pašinjan je podsetio da je njegova zemlja poslala humanitarnu pomoć Kijevu i javno ponovio rečenicu koja je odjeknula u diplomatskim krugovima: „Po pitanju Ukrajine, mi nismo ruski saveznik“. Ova izjava direktno ogoljava distancu koju Jerevan pravi u odnosu na rusku vojnu kampanju, uprkos decenijskim bezbednosnim vezama sa Moskvom.

Sa druge strane, iz Moskve stižu signale da Rusija još uvek pokušava da zadrži kontrolu nad situacijom. Pomoćnik ruskog predsednika izjavio je da je u Moskvi nedavno obavljen veoma ozbiljan razgovor sa Pašinjanom i da su tom prilikom „sva i stavljena na svoje mesto“. Ipak, sudeći po poslednjim izjavama jermenskog lidera, čini se da se te „tačke na i“ u Jerevanu i Moskvi čitaju na potpuno različite načine. Jermenija očigledno više nije spremna da bude tihi partner, već država koja sama bira svoje prijatelje i goste.

