Težak incident u Vindzoru, poginuo vojnik: Kralj Čarls šokiran!

Pripadnik Kraljevske ceremonijalne i konjičke jedinice britanske vojske podlegao je teškim povredama zadobijenim nakon pada s konja, preneli su britanski mediji.

Povređenom vojniku je na licu mesta ukazana lekarska pomoć, ali je on preminuo, preneo je The Guardian.

Nesreća se dogodila nakon manifestacije prikaza konjice održane u vrtovima dvorca Vindzor, saopštila je policija.

Vojnik je pao s konja u petak uveče, nakon izlaska iz arene, preneo je list.

On je preminuo na licu mesta, iako mu je odmah ukazana medicinska pomoć.

Policija je saopštila da se ovaj smrtni slučaj tretira kao nerazjašnjen, ali da nema sumnjivih okolnosti.

Manifestacija u dvorcu Vindzor nastavlja se po planu, ali će prikaz Kraljevske trupe i Kraljevske konjičke artiljerije biti izostavljen.

"Apelujemo na sve koji imaju informacije, ili materijal u vezi sa smrću vojnika konjice da nas kontaktiraju", naveo je zvaničnik policije Majkl Lobenberg.

Autor: S.M.